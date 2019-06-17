　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【英語多益通】從反送中學引渡條例英文怎麼說

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

▲ 616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

文／李海碩

談到近日的國際大事，應該會想到香港的反送中遊行，由於該遊行發生了暴力衝突（violent clashes），出現了參與者和記者受傷的事件，因此被許多國際媒體進行報導。就讓我們從這起國際大事，學會一些多益關鍵字吧！

引渡條例

請繼續往下閱讀...

目前香港已宣布停止修訂逃犯條例，也就是extradition law（引渡法律）。香港市民覺得這個引渡法會影響人民權益，所以就開始了示威抗議（protests）；抗議者英文為protester。

extradition的字來自於前方的「ex-」，是向外、或超過的意思。例如export就是出口，因為「ex-」是往外，而port是港口，export自然就成了出口的意思。在extradition的拆分上，「ex-」也是往外，但tradition是從拉丁文中的trāditiō延伸而來，意思是移轉或承接，結合起來extradition就有把犯法的人往外傳之意，也就成了引渡的意思。
※tradition會有「傳統」的意思，是因為含有承接與連續之涵意。

Hong Kong’s chief executive Carrie Lam has suspended the controversial extradition bill amendment.
（香港特首Carrie Lam已暫停送審爭議甚大的引渡法案修訂。）

抗議英文

protest的字根字首來自於「pro-」與「test」，pro的意思為向前或往某個方向邁進，test則是測試的意思，因此事物往前接受測試，讓人見證，所以就有了抗議之意。

雖然protest很常見，但是不少人常搞混它的搭配動詞。想到舉行抗議，大部分的人應該會想到hold，雖然這個用法沒錯，但是更常與protest結合的動詞其實是stage和file。若舉辦街頭遊行抗議，則使用stage a protest，而若是針對某個議題提出抗爭，則會使用file a protest，用法與file a complaint一致。

Many social activists have gathered together in front of the city hall to stage a protest against the ignorance of domestic violence from the government.
（許多社會運動者於市政府前集結，針對政府對於家暴的忽視進行抗議。）

The diplomat filed a formal protest against the misleading statement given by another country last night.
（該外交官針對昨晚另一國家所給出的誤導陳述發起正式抗議。）

罷工英文

這次反送中除了有上街遊行，抗議群衆也發起罷工。罷工英文是go on strike或walk out，前者是比較正式且常用的用法，後者因為有時會被單純地當成「走出去」，所以建議儘量使用go on strike的用法。請特別注意不要寫成go on “a” strike，雖然在網路上搜尋會出現相關例子，但這其實就跟搜尋If I was一樣，較正式的英文還是If I were。

若真的想使用walk out表示罷工，建議改用名詞形式，並使用動詞stage，就大概不會有誤會的空間。

The company’s employees are planning to stage a walkout／to go on strike next Tuesday.
（該公司的員工計劃下週二進行罷工。）

條例、法案英文

這次許多市民走上街頭抗議，主要是覺得引渡條例有漏洞（loophole）。條例英文是bill，而bill也有帳單之意。在法律相關用字上，最常混淆的就是law、bill和act。law最廣泛定義是法律，bill是法案，也就是提案中的法律（proposed law），大多時候都還是草案的形式（draft），三讀之後就變成act或law。而act則與bill相對，作為執行中的法案（enacted legislation），act通常會有次級條文。

而法案（立法）英文是legislation。拉丁文中「lēg-」的意思為法律。這個詞也有很多相關單字，如legal（合法的）、legalize（立法）、legislator（立法委員）等。legal的否定詞要在開頭加上「il」，成為illegal，與需要加上「ir-」的irregular一樣需要重複字首。

Debate in the Legislative Council over the controversial topic is postponed again to prevent the heated protest from escalating.
（在立法大樓中針對爭議話題的辯論再次延後，以防火熱的抗議再次延燒。）

多益模擬試題：

1. The residents of the state will decide on Monday whether to ____ same-sex marriage.
(A) legal
(B) legitimate
(C) legalize
(D) legalization

2. The crowd decided to ____ a protest against the bill to fight for their own rights.
(A) spring
(B) stage
(C) decorate
(D) avoid

解析：

1. 正解為(C)。題意為「該州的居民將會於週一決定是否要讓同性婚姻合法。」此題型為多益常見的「詞性」考題，由於題幹中已經出現「to」，後方一定需要動詞，四個選項中唯一的動詞僅有(C) legalize「合法」。選項(D) legalization為名詞，選項(A) legal「合法的」和(B) legitimate「適法的」都是形容詞。

2. 正解為(B)。題意為「該群眾決定針對法案進行抗議以為自己的權益抗爭。」選項(A) spring「彈出」、(C) decorate「裝飾」、(D) avoid「避免」，皆不符合題意，故正解為(B) stage「進行」。

延伸閱讀》求職想要好薪情 多益英語證照來罩你！

ET快訊
畢書盡3場「大陸巡演」全取消！老鷹音樂證實..歌迷傻眼
網瘋傳「姊夫睡女友」！綠帽男大鬧婚禮賓客全傻了：比八點檔狂
秋行軍蟲已有55隻成蟲！全台18日起啟動「強制噴藥」防治
阿公出殯！媳「帶女畢旅」超強硬　婆婆勸低調她竟反嗆..網怒了

關鍵字：多益,TOEIC,反送中,香港,英文學習,國際時事

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這刻等10年！文策院第一屆董監事會議　丁曉菁、陳珊妮、聞天祥堅強陣容聚首

直擊荔枝椿象產卵！屁股吐「一顆顆綠珍珠」黏紗窗　母女嚇壞：太噁了

闊別6年！九曲洞步道24日試行開放　輕鬆遊交通指南報你知

郵局加薪案藏「主管雙重加薪」遭質疑　中華郵政工會說話了

滿滿的怨念！公車門旁「狂強調10次」下車請按鈴　司機現身…吐75字超心酸

高雄今也發現秋行軍蟲成蟲入侵！全台僅剩4縣市未淪陷

秋行軍蟲18縣市淪陷捕55隻成蟲！全台18日起啟動「強制噴藥」防治

男友考公職！試場被請求「借旁邊的瞄一下」遇整群人作弊　惹眾怒：不要臉

取消Uber Eats訂單1千多元遭沒收！　民眾質疑：錢去哪了？

電影看一半現身！男友「路上塞車」基隆妹秒放生　原因曝光...網狂喊恭喜

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

這刻等10年！文策院第一屆董監事會議　丁曉菁、陳珊妮、聞天祥堅強陣容聚首

直擊荔枝椿象產卵！屁股吐「一顆顆綠珍珠」黏紗窗　母女嚇壞：太噁了

闊別6年！九曲洞步道24日試行開放　輕鬆遊交通指南報你知

郵局加薪案藏「主管雙重加薪」遭質疑　中華郵政工會說話了

滿滿的怨念！公車門旁「狂強調10次」下車請按鈴　司機現身…吐75字超心酸

高雄今也發現秋行軍蟲成蟲入侵！全台僅剩4縣市未淪陷

秋行軍蟲18縣市淪陷捕55隻成蟲！全台18日起啟動「強制噴藥」防治

男友考公職！試場被請求「借旁邊的瞄一下」遇整群人作弊　惹眾怒：不要臉

取消Uber Eats訂單1千多元遭沒收！　民眾質疑：錢去哪了？

電影看一半現身！男友「路上塞車」基隆妹秒放生　原因曝光...網狂喊恭喜

太常秀恩愛…粉絲不爽喊脫粉！　鄭爽「至少我愛過」洩放閃原因

中國官方挺林鄭月娥？　陸外交部：內政不在回應範圍

自己做不一樣！　「大溪自己來」10場DIY手作課程歡迎報名

買房忌諱4想法！「以為孝順」最要命　專家談「怕買不到」事實：只會更便宜

財訊／信邦王紹新　數學老師變身百億大老闆

華南青少棒／林孟佶87球完投勝生涯最佳　桃園闖冠軍戰

章子怡宣布微博改名！　設立8年「稀土部隊」首揭背後原因

快訊／老鷹：畢書盡3場「大陸巡演」全取消！　歌迷傻眼了

先探／風力發電股受惠選舉行情

她「78字火星語」狂抱怨！網傻眼：看了4遍還是不懂　神人秒解析...全跪了

生活熱門新聞

極品健身妹被神出！老司機暴動：..

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換..

常買的肉攤沒開！她換一間遭老闆..

辦623…館長被陸封台　血虧破..

一張圖看一周天氣！下波變天時間..

長髮女「滿身血」倒車格　她走近..

7年級當藥師「高薪+工作單純」..

吳念真PO蟲照　防檢局神回

阿公出殯！白目媳帶女兒畢旅反嗆..

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也..

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

對流旺盛！中嘉投12縣市大雨特..

窗戶「密集蟲卵」怕爆　網貼對照..

7歲孫買雞蛋全破　外婆臉鐵青知..

更多熱門

相關新聞

瑞銀示警：中美貿易戰達成協議機率僅15%　美元兌人民幣將破7

中美貿易戰持續延燒，川普跟習近平能否在6月底的G20高峰會中舉行川習會成為市場關注焦點。瑞士銀行今天(17日)預估，中美雙方達成協議的機率僅15%，更預測未來3個月美元兌人民幣將升至7。

文憑變廢紙怒告　獲母校付243萬

陸官媒挺林鄭月娥　支持暫緩審議「修例」

今早10點獲釋！黃之鋒現身回應反送中

韓國瑜「4字回應」200萬人反送中

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

老翁在水塔洗澡大小便　住戶喝1年多臭水

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！

太妍罹患憂鬱症：過得不好！　低潮PO文「大家都是病患」

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面