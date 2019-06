【英語多益通】從反送中學引渡條例英文怎麼說

▲ 616撐香港反送中遊行。(圖/記者季相儒攝)

文/李海碩

談到近日的國際大事,應該會想到香港的反送中遊行,由於該遊行發生了暴力衝突(violent clashes),出現了參與者和記者受傷的事件,因此被許多國際媒體進行報導。就讓我們從這起國際大事,學會一些多益關鍵字吧!

引渡條例

請繼續往下閱讀...

目前香港已宣布停止修訂逃犯條例,也就是extradition law(引渡法律)。香港市民覺得這個引渡法會影響人民權益,所以就開始了示威抗議(protests);抗議者英文為protester。

extradition的字來自於前方的「ex-」,是向外、或超過的意思。例如export就是出口,因為「ex-」是往外,而port是港口,export自然就成了出口的意思。在extradition的拆分上,「ex-」也是往外,但tradition是從拉丁文中的trāditiō延伸而來,意思是移轉或承接,結合起來extradition就有把犯法的人往外傳之意,也就成了引渡的意思。

※tradition會有「傳統」的意思,是因為含有承接與連續之涵意。

Hong Kong’s chief executive Carrie Lam has suspended the controversial extradition bill amendment.

(香港特首Carrie Lam已暫停送審爭議甚大的引渡法案修訂。)

抗議英文

protest的字根字首來自於「pro-」與「test」,pro的意思為向前或往某個方向邁進,test則是測試的意思,因此事物往前接受測試,讓人見證,所以就有了抗議之意。

雖然protest很常見,但是不少人常搞混它的搭配動詞。想到舉行抗議,大部分的人應該會想到hold,雖然這個用法沒錯,但是更常與protest結合的動詞其實是stage和file。若舉辦街頭遊行抗議,則使用stage a protest,而若是針對某個議題提出抗爭,則會使用file a protest,用法與file a complaint一致。

Many social activists have gathered together in front of the city hall to stage a protest against the ignorance of domestic violence from the government.

(許多社會運動者於市政府前集結,針對政府對於家暴的忽視進行抗議。)

The diplomat filed a formal protest against the misleading statement given by another country last night.

(該外交官針對昨晚另一國家所給出的誤導陳述發起正式抗議。)

罷工英文

這次反送中除了有上街遊行,抗議群衆也發起罷工。罷工英文是go on strike或walk out,前者是比較正式且常用的用法,後者因為有時會被單純地當成「走出去」,所以建議儘量使用go on strike的用法。請特別注意不要寫成go on “a” strike,雖然在網路上搜尋會出現相關例子,但這其實就跟搜尋If I was一樣,較正式的英文還是If I were。

若真的想使用walk out表示罷工,建議改用名詞形式,並使用動詞stage,就大概不會有誤會的空間。

The company’s employees are planning to stage a walkout/to go on strike next Tuesday.

(該公司的員工計劃下週二進行罷工。)

條例、法案英文

這次許多市民走上街頭抗議,主要是覺得引渡條例有漏洞(loophole)。條例英文是bill,而bill也有帳單之意。在法律相關用字上,最常混淆的就是law、bill和act。law最廣泛定義是法律,bill是法案,也就是提案中的法律(proposed law),大多時候都還是草案的形式(draft),三讀之後就變成act或law。而act則與bill相對,作為執行中的法案(enacted legislation),act通常會有次級條文。

而法案(立法)英文是legislation。拉丁文中「lēg-」的意思為法律。這個詞也有很多相關單字,如legal(合法的)、legalize(立法)、legislator(立法委員)等。legal的否定詞要在開頭加上「il」,成為illegal,與需要加上「ir-」的irregular一樣需要重複字首。

Debate in the Legislative Council over the controversial topic is postponed again to prevent the heated protest from escalating.

(在立法大樓中針對爭議話題的辯論再次延後,以防火熱的抗議再次延燒。)

多益模擬試題:

1. The residents of the state will decide on Monday whether to ____ same-sex marriage.

(A) legal

(B) legitimate

(C) legalize

(D) legalization

2. The crowd decided to ____ a protest against the bill to fight for their own rights.

(A) spring

(B) stage

(C) decorate

(D) avoid

解析:

1. 正解為(C)。題意為「該州的居民將會於週一決定是否要讓同性婚姻合法。」此題型為多益常見的「詞性」考題,由於題幹中已經出現「to」,後方一定需要動詞,四個選項中唯一的動詞僅有(C) legalize「合法」。選項(D) legalization為名詞,選項(A) legal「合法的」和(B) legitimate「適法的」都是形容詞。

2. 正解為(B)。題意為「該群眾決定針對法案進行抗議以為自己的權益抗爭。」選項(A) spring「彈出」、(C) decorate「裝飾」、(D) avoid「避免」,皆不符合題意,故正解為(B) stage「進行」。

延伸閱讀》求職想要好薪情 多益英語證照來罩你!