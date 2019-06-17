要求與林鄭月娥對話　朱凱迪呼籲「千人示威者包圍特首辦」

▲香港眾志祕書長黃之鋒前往立法會外，要求林鄭月娥下台，現場民眾振奮歡呼。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

香港特首林鄭月娥16日晚間發聲明向市民致歉，但並未回答關於民陣的5點訴求，因此民陣17日發起「三罷」活動。對此，香港議會陣線議員朱凱迪今日14點時表示，林鄭月娥將於下午召開記者會，但不應只與議員開會，更應該與市民對話，更呼籲示威者在記者會後包圍特首辦。目前，原在立法會示威區聚集的市民，在議員區諾軒、朱凱廸等人帶領下，於16時許抵達特首辦，並要求與林鄭月娥對話。

綜合港媒報導，朱凱迪14時許在立法會示威區表示，民主派正約見特首林鄭月娥。他收到消息指出，「林鄭月娥將於下午召開記者會，但不應只與議員開會，更應與市民對話，若消息屬實，呼籲示威者在記者會後包圍特首辦，要求與林鄭月娥對話，而若15時前未有宣布召開記者會，也會出發包圍特首辦。」

▲朱凱迪。（圖／翻攝維基百科）

民陣在臉書社團表示，為了達成以下5點訴求，包含完全撤回逃犯條例修訂、追究警察開槍行徑、不檢控和釋放反送中示威者、撤銷定性6月12日集會為暴動、林鄭月娥問責下台，因此今日8點開始將在各個地點進行「三罷」活動。

貼文再指，8點至9點為社福界罷工，地點在駱克道遊樂場籃球場；11點為中學生罷課，地點則是在中環愛丁堡廣場；下午2點是「打工仔」反送中大會，舉行地點為龍匯道中信大廈；最後的悼念會行程定在晚間7點，於添馬公園展開。民陣資訊站則是從活動最初到最後都會開放，讓民眾到場與民陣共同集思廣益。

▲香港反送中616大遊行。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）