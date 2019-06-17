滿滿的怨念！公車門旁「狂強調10次」下車請按鈴　司機現身…吐75字超心酸

▲公車車門被貼滿「下車請按鈴」。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

許多人都知道，要搭公車時得招手讓司機知道，下車時則是要按鈴，但還是常常遇到不照規矩來的民眾。一名男網友在臉書貼出一張照片，只見司機在公車的車門前貼滿了5個字的告示，讓原PO忍不住笑噴「司機的怨念到底有多重」。貼文還釣出一名有12年資歷的公車司機回應，75字留言讓人感受到滿滿的無奈。

這位男網友在臉書《爆笑公社》貼出照片，文中笑呼「司機的怨念到底有多重？」仔細看看照片，只見公車的車門旁貼滿「下車請按鈴」的告示，司機分別用紅、黑筆寫在紙張上，並貼在車門上、靠近車頂位置、刷卡機上方、車門上方，前前後後一共約強調10次，就是要民眾記得「下車要按鈴」。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

看到照片後，其他網友紛紛留言，「他應該被投訴到怕了」、「被激到了」、「可以理解，親眼看過沒按鈴又怪司機不停車的，很想巴下去」、「平安符的概念」、「不是不按鈴就是亂按鈴」、「司機道士嗎？好像在鎮煞，笑死」、「可能下次會寫：司機不會觀落陰」。

貼文也被轉PO到《爆怨公社》，網友也紛紛幫公車司機說話，「現在的人很奇怪不知道是手殘還是不爽司機，坐車不舉手，下車不按鈴」、「麻煩給大家行個方便」、「一定被投訴過，真是辛苦」、「我看過拍門的阿桑」。

一名12年資歷的公車司機則是無奈回應，「我開了12年公車，下車不按鈴，坐車不舉手，悠遊卡，零錢不先準備好，一直拖時間，然後再來抱怨東抱怨西的，不管是老中少都一樣，都是女生居多，有人可以解釋一下，為啥女生的問題那麼多？」

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