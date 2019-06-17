因為愛所以離開…阿婆提著小行囊準備浪跡天涯　暖警鼻酸勸返

▲阿婆年邁多病離家出走，萬華暖警耐心勸返。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

「到哪裡都可以。」台北市萬華區13日早上一名87歲阿婆搭公車離家出走，司機見狀後趕緊請警方協助，但阿婆卻不願意與警方透露任何訊息，可是又面有難色，員警感受到阿婆有苦難言，便換位思考、耐心安撫引導，阿婆才敞開心胸向員警傾訴離家原因，「因為愛所以離開」，透露自己年邁多病，不願拖累家人。

13日7時許，阿婆搭上公車，但面容憔悴且不時探頭望向車外，下車時又猶豫不決，司機便詢問她要在哪裡下車，阿婆遲疑許久後才回答：「我也不知道，到哪裡都可以。」司機大吃一驚，連忙請警員協助。

▲警員用人臉辨識系統確認阿婆身分。（圖／記者孫于珊翻攝）

萬華交通分隊警員蘇筠媗先將阿婆帶往漢中街派出所安撫情緒，並請備勤警員陳建弘協助查證其身分，但阿婆不願交代任何資訊，身上也沒有證件，只提著一袋裝有簡單衣物的行囊，陳員只好利用人臉辨識系統確定阿婆身分。2名警員見阿婆眼眶含淚，便以身為人子女擔心父母安危的心情，引導她說出內心苦衷。

阿婆才卸下心防告訴員警因自己老了，體弱多病，不想拖累親人，才騙兒媳婦說要外出運動，藉此離家出走浪跡天涯、自生自滅。員警聽完後十分不捨，忍著鼻酸向阿婆勸說她這般行為只會讓家人更加擔心，並約定好日後不可再做傻事！隨後便聯繫其兒子至派出所將母親載回，離去時母子2人不斷向警方道謝。

▼兒子至派出所將母親載回。（圖／記者孫于珊翻攝）

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