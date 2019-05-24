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新竹市爭取「亞洲．矽谷」進駐　與桃園市攜手發展

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▲新竹市長林智堅與桃園市長鄭文燦拜訪亞洲．矽谷計畫執行中心。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅與桃園市長鄭文燦拜訪「亞洲．矽谷」計畫執行中心。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅23日與桃園市長鄭文燦連袂拜訪位於桃園市的「亞洲．矽谷」計畫執行中心，林智堅表示，市府為促科技產業升級，推動竹科X產業園區，近期更與工研院及中央合作全國第一個自駕車開放道路實驗場域計劃，竹市是台灣矽谷，擁有充沛半導體及軟體設計技術與人才，「亞洲．矽谷絕對不能獨漏新竹市」，極力爭取該中心前進新竹市增設辦公室，並將新竹市納入亞洲．矽谷計畫，他也指出，桃園市是台灣最重要的工業製造重鎮，台灣矽谷新竹與亞洲．矽谷強強聯手，盼「一加一大於二」，共同帶動台灣的創新科技發展。

亞洲．矽谷行政長李博榮為兩位市長進行簡報，介紹該中心使命與任務，亞洲．矽谷由國發會設立，連結全球先進科技研發能量，搶進下一世代產業，建立以研發為本的創新創業生態系，以「推動物聯網產業創新研發」及「健全創新創業生態系」為兩大主軸，透過健全創新創業生態系、建立創新研發基地、建構物聯網完整供應鏈、提供創新創業與智慧化多元示範場域等4大策略，促進台灣產業轉型升級，並以創新創業驅動經濟成長。

「亞洲．矽谷絕對不能獨漏新竹市」林智堅表示，這是他與鄭文燦的共識，新竹市為台灣矽谷，擁有充沛半導體及軟體設計技術與人才，市府近年更與科技部、竹科管理局積極推動竹科X產業園區，基地高達36公頃，未來將成為融合藝文特區、展演中心、優質商辦的創新產業園區；而桃園市是台灣最重要的工業製造重鎮，桃竹最適合整合彼此優勢一起推動產業創新，竹市盼積極爭取亞洲．矽谷辦公室進駐竹科X，後續能結合桃園市的硬體製造實力，軟硬兼具、軟硬合作。

林智堅指出，桃園市工業產值近3兆，竹科產值1兆，雙方產業發展更有很多相近之處，例如青埔智慧城市示範區與竹科X園區的規畫非常接近，希望雙方能透過亞洲．矽谷深度合作智慧城市的相關發展，竹市能著重設計與軟體部分，精密硬體製造商、需要大面積廠房的科技廠則媒合進桃園市，雙方再結合清交大的能量共同參與，期盼桃園市及新竹市一起提升台灣在全世界的創新與科技產業的地位，智慧城市中的自駕車發展就是合作著力點，以軟扶硬、軟硬兼施是新竹市未來目標。

鄭文燦表示，亞洲．矽谷的目標是將新創科技應用及推廣在生活上，例如青埔智慧城市示範區提出許多技術，希望實踐及應用在城市規劃中，他強調，桃園市與新竹市距離很近，是兩個台灣重要的高科技聚落，新竹市也擁有很好的條件發展智慧城市，他希望亞洲．矽谷在智慧城市及高科技應用項目可以和新竹市共同合作。

鄭文燦提到，全台灣五大車廠有三家在桃園，包含車用電子在內，全國汽車產業有近六成產值在桃園，自駕車不只是全自動，還包含智慧輔助駕駛系統，也是桃園市的產業項目，都可以與新竹市進行互動與合作；林智堅市長也回應，新竹市是全台灣第一個開放實際道路進行實驗場域的縣市，希望整合工研院與亞洲．矽谷，共同緊密合作自駕車計劃。

會後，林智堅也在鄭文燦的陪伴下觀摩桃園市的自駕車，產發處指出，竹市到桃園市經竹科、桃園幼獅工業區、平鎮工業區、中壢工業區，再到亞洲．矽谷基地，可以說是北台灣的創新走廊，沿線產業園區總產值近2兆元；桃園市是台灣的工業製造中心，又有國際機場，是台灣連結國際的樞紐，新竹市則是台灣半導體產業、研發、人才重鎮，兩強合作可以將台灣優勢極大化。

新竹市政府產發處指出，以牽動未來台灣下一世代產業發展的自駕車產業鏈來說，新竹市可以供應自駕車所需要的人才、晶片、人工智慧與開放試驗場域，桃園市可以提供車輛製造、系統整合與硬體，彼此優勢結合，幫助台灣在自駕車產業站穩腳步、放眼世界。

產業發展處指出，亞洲．矽谷計畫宗旨在於以「推動物聯網產業創新研發」及「健全創新創業生態系」2大主軸，促進產業轉型升級並驅動經濟成長。新竹市推動自駕車發展，恰好與亞洲．矽谷計畫宗旨不謀而合，未來將會持續與亞洲．矽谷執行中心、竹科園區廠商與國家級研究機構深度合作，並期盼亞洲．矽谷辦公室能進駐竹科X提供指導，促進產業交流與發展。

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關鍵字：亞洲矽谷, 新竹市產發處, 桃園市

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