竹市學校公有地太陽能發電　租金收入逾500萬

▲新竹市虎林國小太陽能發電。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

自106年起，竹市府積極於全市29所國高中小學及各公有房地建置太陽光電系統，截至今（108）年五月底，設置面積約7公頃，減碳量則相當於12.3座大安森林公園全年的碳吸附量，同時為市府帶來約500多萬元租金收入，除了為面板下的教室、辦公廳舍降溫3至4度，獲得部分獎勵金還可運用於能源教育及相關工程改善，產發處指出，將持續推廣綠能，年底前還將陸續完成數處公有房地太陽光電設置，節能減碳做環保也為市府省荷包。

根據新竹市政府產發處統計，今年五月底前，全市國高中小學與公有房地總設置量近7.3MW(百萬瓦)，年平均發電量約858萬度，相當於37.8萬棵樹木年減碳量、12.3座大安森林公園碳吸附量，今年底前還將完成農產運銷公司、虎山里及頂埔里集會所之設置，持續推動太陽光電發電系統。

新竹市長林智堅表示，太陽光電設置已為市府帶來500萬租金收入，不僅讓就學就業環境有效降溫，屋頂還能成為生態環境展示中心，教育孩子能源再利用的重要性，參與設置的機關學校還可獲得租金收入的50%獎勵金，運用於強化校園能源教育、節能減碳改善工程及公有財產修繕等。

如香山高中共設置414.475KW(千瓦)，自去年1月起總計發電52萬度，年均減碳量等於2.3萬棵樹木減碳量，獎勵金近23萬元，為本市校園『發電王』；另三民國中亦設置『430.7 KW(千瓦)』，年均減碳量約等於2.1萬棵樹木減碳量，獎勵金突破20萬，發電表現非常亮眼。

林智堅表示，其中位在南寮海邊的「看海公園」，底下原是垃圾掩埋場，綠化後採高架式架設太陽能板，於去年底已完成設置1.991 MW(百萬瓦)，截至今年4月底總發電量約76萬度，預計年平均發電量達230萬度，是竹市公有房地面積最大的太陽能光電系統，估計可再為市府帶來約200萬元租金收入，成功的活化土地利用變成太陽光電園區，賦予土地新價值，兼顧環保減碳，亦可讓市民近距離接觸綠能建置成果。

新竹市政府產發處長吳甲天表示，為加速本市太陽光電設置成效，市府未來將持續針對本府及所屬機關學校閒置公有房地進行建置，並在新工程之設計規畫階段，便納入太陽光電設置設計，推動公部門廣設太陽光電之示範效應，目前如清大校園、科管局也持續於園內建置太陽能光電系統且成效顯著，盼帶動更多市民及民間企業一同投入，為友善地球盡一份心力。