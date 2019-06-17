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唯一勝選的機會　朱立倫籲各陣營：不要製造任何衝突與意外

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▲朱立倫換上青蛙裝,體驗文蛤採收。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫換上青蛙裝,體驗文蛤採收。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者傅誠／雲林報導

國民黨總統提名初選參選人朱立倫17日下鄉雲林走訪基層，早上8點就到台西鄉魚塭區和養殖業者一起採收文蛤，隨後更是和表態力挺韓國瑜的張麗善縣長同框，席間兩人互動熱絡，張麗善強調，兩人是好朋友又是黨內同志，身為雲林縣大家長，當然要熱情款待。

朱立倫凌晨4點從台北出發，一早來到雲林縣台西鄉，與當地漁民一起下魚塭採收文蛤，並聽取漁民對於收成大幅下降以及環境污染的心聲。漁民反應文蛤採收量近年受到污染等因素影響，從過去2公頃可收7萬台斤，去年降到1萬台斤，朱表示，大家都很辛苦，允諾一旦當上總統不論是政府補助或汙染問題，他一定會全力協助。

▲▼ 。（圖／朱立倫辦公室提供）

而面對國民黨總統初選內部的紛紛擾擾，他表示，選舉過程中，他堅持不靠耍嘴皮，始終腳踏實地、實實在在做事。他也呼籲，黨內已進入初選，那就公公平平的初選；各陣營不要在過程中製造任何的衝突與意外，這才是唯一勝選的機會。

▲▼ 。（圖／福興宮提供）

隨後，朱立倫在張麗善陪同下，前往西螺鎮福興宮參與敬老眼鏡推廣記者會，他指出，這項免費老花眼鏡的政策首創於他擔任新北市長時，當時推動成果非常成功，今天是代表無名氏捐贈萬付老花眼鏡給雲林縣的長輩們。這也是張麗善在公開表態支持韓國瑜後，與朱首度同台同框，兩人的一舉一動特別的引人矚目，擔心外界有過多不必要的聯想，兩人都很有默契的齊聲表示，今天單純是來做公益，與選舉完全無關。

ET快訊
熊熊「雪肩全露」合照張立東！拉近看右手位置網狂喊：是怎樣
不爽被抗議..他每天在水塔洗澡+大小便　住戶崩潰：臭臭的喝了
午後旺盛對流來了！新北桃園13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

關鍵字：雲林,朱立倫

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