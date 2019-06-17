獨／三溫暖槍手近照曝光！醉後抓狂爆頭殺人　清醒好後悔

記者張君豪／台北報導

台北市大同區重慶北路「天龍三溫暖」16日晚間發生酒客因搭計程車下車口角糾紛，黃姓男子（53歲、強盜、槍砲、懲治盜匪等多項前科）因酒醉後抓狂暴怒，憤而持槍朝該三溫暖泊車小弟頭上猛開；一槍從三溫暖黃姓員工眉心射入貫穿頭部、黃姓被害人 當場爆頭死亡。 《ETtoday新聞雲》記者獨家取得黃姓槍手的生活照。

▲黃姓槍手17日中午遭警方移送分局偵查隊複訊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃姓槍手17日中午遭警方移送分局偵查隊複訊。（圖／記者張君豪攝）

黃姓槍手雖遭當場壓制逮捕、但因喝酒過多還大亂派出所，被警員銬在拘留室內保護管束、一直到今天上午他才逐漸清醒、警方依規定請法扶基金會律師到場佐助偵訊、黃嫌坦承開槍殺人且相當後悔。

法扶基金會律師約在上午10點抵達大同警分局建成派出所，協助黃姓槍手製作筆錄、律師約在中午12點左右離開，警方則將黃姓槍手及扣案槍彈轉送分局偵查隊應訊；據了解，黃姓槍手有暴力犯罪等多項前科，但出獄後行蹤低調，警方調查發現他幾乎不與外人交往、每天生活都沉迷在網路手遊還有飲酒作樂。

▲黃姓槍手一槍爆頭打死該三溫暖黃姓員工，手段相當慘忍（圖／民眾提供）

但對於槍枝來源、黃嫌供詞避重就輕，僅表示槍枝是多年前混跡江湖但涉案入獄的親戚寄放，他平常出門偶爾會攜帶防身；但今晨清醒後，他卻向警方表示已經記不住昨晚為何開槍，喝完酒原本要搭車去「天龍三溫暖」泡湯「鬆一下」，下車時卻感到有人不大尊重他，他說酒喝太多了、暴怒抓狂就開槍，卻對衝突過程卻沒有印象。

警方認為他的說法避重就輕，筆錄製作完成後將他轉送分局偵查隊進行後續調查。

►看更多相關報導

【獨／桃園槍手血鷹幫悍將近照曝光 要吃冰沙大哥見證始投降】

【獨／血鷹兩槍手棄械投降 神秘黑幫大哥到場勸說成關鍵】

【驚傳紅光雷射瞄路人！員警「受傷被救出」封鎖圈擴大 影片曝光】