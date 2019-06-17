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社會 社會焦點 保障人權

三溫暖泊車工好心攙扶　爛醉男朝他開槍！「眉心中彈」身亡

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記者張君豪／台北報導

台北市大同區某三溫暖16日晚間10點多發生一起當店門口開槍殺人事件。行兇的黃姓槍手酒測值高達1.1MG/L，遭到開槍射殺的是該三溫暖的黃姓泊車員工，警方定調起因為黃男下車因泥醉需人攙扶、黃姓泊車員工才上前幫忙，兩人卻發生口角，黃姓兇嫌卻因此抓狂，拿出預藏的90手槍朝泊車工的頭部連開槍，其中一槍貫穿被害人頭部當場慘死，黃姓兇嫌目前仍在大同警分局建成派出所接受警方偵訊。

▲▼北市「天龍三溫暖」遭連轟4槍，1男中槍無生跡，現場名車聚集。（圖／民眾提供翻攝）

▲北市重慶北路某三溫暖16日晚間1男頭部中槍無生命跡象。（圖／民眾提供翻攝）

▲▼快訊／北市「天龍三溫暖」1男中槍無生跡。（圖／民眾提供）

▲北市重慶北路某三溫暖16日晚間1男頭部中槍無生命跡象。（圖／民眾提供翻攝）

大同警方表示：黃姓槍手（多項前科）昨天晚間10點多搭計程車從台北市文山區到大同區重慶北路一段某三溫暖打算泡湯解酒，他下車時向司機表示自己身上有傷，司機幫忙攙扶也搬不動他，這時該三溫暖負責趴車的黃姓男子上前幫忙。

警員說，也許攙扶過程中姓男子與槍手發生肢體碰撞，兩人下車後發生口角，但因槍手飲酒過多、情緒不穩定，喪失自制力，立即從隨身包包中拿出預藏的90手槍，在僅距黃男6公尺距離朝他頭部開槍，黃男眉心中彈，子彈貫穿腦部，當場失去呼吸心跳，送往馬偕醫院治療，在今天凌晨2時許不治身亡。

▲▼北市「天龍三溫暖」遭連轟4槍，1男中槍無生跡，現場名車聚集。（圖／民眾提供翻攝）

▲北市重慶北路某三溫暖16日晚間1男頭部中槍無生命跡象。（圖／民眾提供翻攝）

當時該三溫暖員工不少人目擊開槍過程，上前想幫忙拉開槍手，黃姓兇嫌卻直接跨越馬路對空鳴槍、打算嚇退追擊的員工，但兇嫌開第二槍後卡彈、隨遭一擁而上的三溫暖工作人員壓制倒地警方到場查扣1把90手槍、12發子彈、現場並搜扣到一枚彈殼，初步調查發現兩人並無宿怨，研判應為酒後衝突而釀成悲劇。

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關鍵字：大同警分局,開槍,殺人,三溫暖

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