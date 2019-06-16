「浩南」討債逼人跳樓　開庭通通沒到！法院要通緝

▲自稱「浩南」的余姓男子，四處暴力討債、圍事放高利貸，被依法送辦，開庭時卻屢傳不到，將被發布通緝。（圖／資料照／記者柳名耕攝）

記者楊佩琪／台北報導

自稱「浩南」的余姓男子，對外宣稱為竹聯幫孝堂中山分會成員，圍事夜店、放高利貸並暴力討債，有被害人被逼自2樓跳下，腿部骨折只好簽下本票。2018年1月，余男被依違反組織犯罪條例等起訴，進入台北地方法院審理階段，但多次開庭余男都未到，檢方聲請沒收10萬元保釋金獲准，院方也將在近日對余男發布通緝。

檢警調查，余姓男子自稱「浩南」，於2016年間，找了幾名小弟，對外宣其為竹聯幫孝堂中山分會成員，自行將中山區、大安區夜店都劃為勢力範圍，進行圍事兼放高利貸和暴力討債。

一名丘姓被害人因積欠債務，被余男等人持槍重擊頭部，被刀子抵住腹部強押自2樓跳下，還跳了2次，導致丘男腿部骨折，害怕連命都丟了，只好簽下4萬元本票。

誇張的是，委託余男向丘男追討債務的債主，幾個月後也被余男的小弟，持槍和鋁棒押走囚禁，直到債主簽下315萬元本票才放人。甚至有酒店小姐被押著到通訊行幫辦門號換現金，機車也被抵押借款。

警方接獲線報，2016年11月，兵分多路查獲余男等人活動的多處據點，並逮捕余男及其下幹部共12人，依違反組織犯罪條例移送法辦。

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