庸醫重複使用針頭　巴基斯坦起碼「500孩染愛滋」關閉多家診所

巴基斯坦一名醫師涉嫌重新包裝使用過的針頭,最近幾周內東南部省分有約700人感染愛滋病毒,其中至少500人是兒童。該國最高衛生官員米爾札(Zafar Mirza)表示,經過初步調查發現,反覆使用針頭的行為不僅可能導致愛滋病例增加,也會釀成其他疾病,對此,政府會盡所能找出確切的感染原因。

《華盛頓郵報》報導,巴基斯坦衛生官員認為,持續爆發的愛滋病情最早可追溯到南部的信德省(Sindh province),過去幾周內已有約700人感染愛滋病毒,其中多數是未成年。事實上,孩童罹患愛滋的途徑,通常是經由母親懷孕、哺乳時所感染,至於近期的案例,則可能與重複使用針頭有關。

日多地爾市(Ratodero)的許多父母4月開始通報當地醫師,他們的孩子持續發燒,病情難以控制;這是感染愛滋的初期症狀之一。就醫結果顯示,這些感染愛滋孩童的父母並非愛滋帶原者,起初讓衛生官員相當困惑。

