庸醫重複使用針頭　巴基斯坦起碼「500孩染愛滋」關閉多家診所

▲巴基斯坦南部爆發愛滋病情，一名醫療人員在協助一名婦女進行血液檢測。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

巴基斯坦一名醫師涉嫌重新包裝使用過的針頭，最近幾周內東南部省分有約700人感染愛滋病毒，其中至少500人是兒童。該國最高衛生官員米爾札（Zafar Mirza）表示，經過初步調查發現，反覆使用針頭的行為不僅可能導致愛滋病例增加，也會釀成其他疾病，對此，政府會盡所能找出確切的感染原因。

《華盛頓郵報》報導，巴基斯坦衛生官員認為，持續爆發的愛滋病情最早可追溯到南部的信德省（Sindh province），過去幾周內已有約700人感染愛滋病毒，其中多數是未成年。事實上，孩童罹患愛滋的途徑，通常是經由母親懷孕、哺乳時所感染，至於近期的案例，則可能與重複使用針頭有關。

日多地爾市（Ratodero）的許多父母4月開始通報當地醫師，他們的孩子持續發燒，病情難以控制；這是感染愛滋的初期症狀之一。就醫結果顯示，這些感染愛滋孩童的父母並非愛滋帶原者，起初讓衛生官員相當困惑。

Hundreds of children in Pakistan have been infected with HIV. Used needles could be to blame. https://t.co/0UqsOuhH5F — The Washington Post (@washingtonpost) 2019年6月6日

官員接著詢問這些父母，孩子過去是否有接受其他醫療行為。當局接著在4月底逮捕一名醫師，指控他使用不乾淨的注射器，導致多名患者受到感染；然而，該名醫師的律師則告訴CNN，他的患者並沒有使用這些針頭，他是代罪羔羊，只為了模糊掉地方政府所隱藏的危機。

隨著信德省的多名兒童感染愛滋，數千人也湧入當地的醫療中心，要求接受檢測。艾哈邁德（Nisar Ahmed）育有的1歲女兒最近檢驗結果為陽性，村莊裡的許多孩童也感染愛滋，「將這種疾病傳染給每個孩子的醫師，我詛咒他。」

自從病情爆發以來，當局已關閉被認為不安全的診所。專家則警告，造成問題的可能不只是一位醫師，因為針頭在部分地區都有多次使用的習慣，尤其是較貧窮的族群會容易面對到這個問題。

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