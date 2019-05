22歲美女貧妹嫁「有錢人」！婚後8天驚覺遭騙「家裡連像樣廁所都沒有」

▲巴基斯坦美女嫁到山東才知道自己被騙了。非當事者。(示意圖/翻攝自PAKUTASO)



國際中心/綜合報導

巴基斯坦22歲的坎瓦爾(Rabia Kanwal)今年2月嫁到中國,和新婚丈夫定居在山東,原本以為自己嫁給了一個有錢的老公,能夠離開貧民窟過上好日子,怎料才嫁過去8天,就發現對方其實是個貧窮的農民,「家裡連個像樣的廁所都沒有!」憤而提出離婚要求,傷心地躲回貧民窟老家。

據《紐約時報》報導,坎瓦爾是住在巴基斯坦旁遮普省的一個貧民社區內,某天遇見自稱是「有錢養殖戶」的33歲張書臣來到這旅遊,雖然語言不通,但幾個月來都透過翻譯APP來交流,彼此建立了不錯的情感基礎,才決定要進一步論及婚嫁。

Rabia Kanwal’s parents were sure her marriage to a Chinese man she had just met would give her a comfortable future, far from the hardships of their lives in Pakistan. But she had a premonition. https://t.co/Uj8LSTo5iF