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22歲美女貧妹嫁「有錢人」！婚後8天驚覺遭騙「家裡連像樣廁所都沒有」

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▲▼夫妻,吵架,離婚。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲巴基斯坦美女嫁到山東才知道自己被騙了。非當事者。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

國際中心／綜合報導

巴基斯坦22歲的坎瓦爾（Rabia Kanwal）今年2月嫁到中國，和新婚丈夫定居在山東，原本以為自己嫁給了一個有錢的老公，能夠離開貧民窟過上好日子，怎料才嫁過去8天，就發現對方其實是個貧窮的農民，「家裡連個像樣的廁所都沒有！」憤而提出離婚要求，傷心地躲回貧民窟老家。

據《紐約時報》報導，坎瓦爾是住在巴基斯坦旁遮普省的一個貧民社區內，某天遇見自稱是「有錢養殖戶」的33歲張書臣來到這旅遊，雖然語言不通，但幾個月來都透過翻譯APP來交流，彼此建立了不錯的情感基礎，才決定要進一步論及婚嫁。

坎瓦爾本以為可以隨著丈夫到中國展開新生活，一下飛機就從河南省坐了4小時的車，最後終於來到山東省東張村，不過，丈夫口中的「大規模農場」根本只是一般農家的養鴨場，住家也是既偏僻又簡陋，更嚴重的是，丈夫其實是個「假穆斯林」，這讓虔誠的她完全無法接受。於是坎瓦爾向巴基斯坦大使館求助，在協助下順利回到家鄉辦理離婚手續。

事後，張書臣坦承，當初給了婚姻仲介1.45萬美元（約台幣45萬元）的費用，希望能娶回巴基斯坦新娘，所以才謊稱自己很有錢，也名義上皈依了伊斯蘭教，但日常生活中確實沒遵守教義，如今老婆跑回家鄉，原本期待的異國婚姻也破滅，只能繼續認份的養鴨度日。

ET快訊
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關鍵字：巴基斯坦,貧民窟,婚姻仲介,Rabia Kanwal

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