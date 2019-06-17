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首度攜妻拚初選　郭台銘、曾馨瑩手牽手受訪「公然放閃」

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▲總統初選參選人郭台銘17日帶著妻子曾馨瑩到南投市慶福寺參香。（圖／記者白珈陽攝）

▲總統初選參選人郭台銘17日帶著妻子曾馨瑩到南投市慶福寺參香。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

國民黨總統初選參選人郭台銘17日南投跑透透，參拜南投市慶福寺時受到民眾熱烈歡迎，寺方更以舞獅、鑼鼓迎接郭董到來，夫人曾馨瑩也初次陪同郭董參加參選行程。郭董向民眾致詞時，儘管台語不「輪轉」，講到凸槌時曾馨瑩笑得往他身上靠，輕輕的拍了郭董手臂，倆人還是手牽著手，顯見感情依舊甜蜜。

▲慶福寺敲鑼打鼓、舞獅歡迎郭董到來。

▲慶福寺敲鑼打鼓、舞獅歡迎郭董到來。

郭台銘17日帶著夫人曾馨儀回娘家，為參選行程拜訪南投各地，無論在南投縣立棒球場、縣議會，郭董進行受訪時郭馨瑩總小鳥依人在他身邊，倆人「公然放閃」，手牽著手直到訪談結束；當在棒球場曾馨瑩因小選手真誠告白而落淚，郭董向媒體說「抱歉，這次沒保護好她」，顯得心疼又自責。

而媒體問及若未來當上第一夫人，勢必無法繼續躲在幕後時，郭董也立刻跳出來護妻，「箭要射就射我這邊來，你們不要嚇她，讓我保護一下」，隨即將曾馨瑩擁抱住，表現出他們鰜鰈情深的一面。

與觀光產業界座談時，郭董也特別提到，南投好山好水又出個好女兒，而這位最有氣質的女兒又是他妻子，使他既榮幸又驕傲，所以他要感謝、感恩、並要謝謝南投，將「公然放閃」展現地淋漓盡致。

▲郭董與夫人曾馨瑩受訪時總是手牽著手。

▲▼郭董與夫人曾馨瑩受訪時總是手牽著手。

▲郭董與夫人曾馨瑩受訪時總是手牽著手。

原本不贊成郭董出選總統的曾馨瑩，面對媒體提問，她說，「身為妻子的角色當然不忍心看他那麼累，但看到他如此堅定自己的決心，我現在就是尊重他」。

到了南投市慶福寺，寺方以舞獅、鑼鼓熱烈歡迎郭董，民眾也紛紛喊「凍蒜！」，與夫人參香、獻花獻果完後，郭董向民眾致詞時，不「輪轉」的台語讓曾馨瑩笑得不禁往郭董身上一靠，郭董說，他是南投女婿，現在能有機會向替南投鄉親服務、替台灣拚經濟，希望大家要多多支持他，並保證致力於南投發展，也祝台灣國泰民安、風調雨順。

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