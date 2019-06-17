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社會 社會焦點 保障人權

無照男「錯過交流道硬切」撞傷人肇逃　一查12年前酒駕賠10萬換緩刑

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記者黃翊婷／綜合報導

基隆王姓男子2007年因為酒駕被註銷駕照，後來他到某公司上班擔任送貨司機，也沒有重新考取駕照，去年9月18日行經國道1號八堵交流道時，與後方的魏姓夫妻發生擦撞，一聽到對方要報警，立即逃跑。考量到王男事後與魏姓夫妻達成和解，基隆地院法官最後判他有期徒刑1年，緩刑3年。

▲桃園市劉姓男子去年5月因酒後發生車禍被帶回派出所偵訊，警方要求酒測前異想天開以明星花露水漱口，未料酒測值卻超標。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲王男因為酒駕被註銷駕照，卻沒有重新考取，而是無照上路。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關，下同）

判決書中提到，王男因為酒駕被註銷駕照，並被台北地院法官判處罰金10萬元，後來受僱到某公司上班，平日負責開車運送貨物，老闆明明知道他沒有重新考取駕照，仍同意讓他使用小貨車載運建材。

王男2018年9月18日開車行經國道1號八堵交流道，因為差點錯過路口，一時情急連方向燈都沒打，直接向右切換車道，導致後方的魏姓夫妻反應不及撞上；他見狀急忙下車幫忙攙扶，但聽到對方說要報警，一想到自己是無照駕駛，可能會遭到重罰，竟然將傷者丟下開車逃離現場。

▲車禍,撞車,酒駕,意外 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲王男與魏姓夫妻發生擦撞，卻把傷者丟下自行開車逃逸。

幸好有熱心民眾幫忙記下王男的車牌號碼並報案，警方事後循線追查，發現他不僅無照駕駛，12年前還曾酒駕被註銷駕照。而王男到案後坦承肇事逃逸，並同意以分期付款的方式支付10萬元賠償，最後獲得魏姓夫妻原諒，雙方達成和解。

由於魏姓夫妻表明願意給予緩刑的機會，基隆地院法官認為，王男經過這次的教訓應該知道警惕，不會再犯，最後判處1年有期徒刑，同時宣告緩刑3年，希望他能好好反省，不要再為了一時方便，罔顧其他用路人的安全。

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關鍵字：酒駕,肇事逃逸

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