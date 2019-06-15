越南新法84.3%支持率過關！　「全面禁酒駕」2020年上路

▲越南自2020年起全面禁止酒後駕車。（圖／取自免費圖庫Pexels）



實習記者陳妙津／綜合報導

為因應越來越多起酒駕案例，越南國會14日以84.3%高票通過「預防酒類危害法」法案，全面禁止酒後駕車行為。新法將從2020年開始施行，其中也有對酒類廣告、販售、引用等相關規定，包括不得在醫療機構及國家機構等地販售酒精、不得投放酒類廣告給18歲以下觀眾等。

越南第14屆國會第7次會議在河內召開，時間自5月20日至6月14日，除了越南國內社經發展狀況外，也審議多項法案，其中也包含「預防酒類危害法」。直到14日，484名與會代表仍對該法案意見分歧，一派支持「禁止酒後駕車」，另一派則贊成「酒後血液濃度未超過法定值可駕車」。

▲喝酒示意圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



經國會表決後，共446人投票，374人同意「全面禁止酒後駕車」列入法案內容。隨後「預防酒類危害法」草案表決，並以84.3%高贊成率通過，共7章36條，將在明年1月1日實施，全面禁止酒駕。

新法也有對酒類廣告、販售、引用等相關規定，包括不得在醫療機構及國家機構等地販售酒精、不得投放酒類廣告給18歲以下觀眾、商家可要求購買酒精者出示年齡證明等，不過尚未列明違規後會遭如何制裁。越南國會常務委員會則表示，相關部門將繼續研究，並補充制定管理規則。

而為了防止酒駕違規，越南交通管理機構早前也提出「交通違規行為處罰規定修正草案」，加重罰則，如延長吊銷駕照時間、提高罰緩等，希望能遏止酒駕歪風。

目前在越南酒駕並未有明確犯罪規範，違者僅會受行政處罰、罰款及吊扣牌照等。國家交通安全委員會副主席Khuat Viet Hung表示，增加酒駕制裁符合現行做法，也曾成功在世上許多國家施行，「在某些國家酒駕甚至可能會被吊銷執照、沒收車輛等，而本次草案將補上越南的漏洞。」



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。