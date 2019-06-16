從早喝到晚還要續攤！台東男酒駕失控自撞這下賠大了

▲小客車自撞後爆胎動彈不得，男子自行脫困，身上濃濃酒味呆坐路旁草地，。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東警察分局富岡派出所巡佐謝東文、警員章軒瑋日前執行巡邏勤務時，獲報台11線153K處北上車道發生一起交通事故。員警趕抵現場發現一台自小客車疑似因自撞後爆胎而動彈不得，一名神情慌張的男子呆坐路旁草地，不僅身上有濃濃酒味，詢問過程語無倫次，員警當場實施呼氣酒精濃度測試，酒測值高達1.76MG/L，被依涉嫌公共危險罪嫌移送偵辦。



根據警方調查，方姓自小客車駕駛，當天在住家飲酒，從早上喝到晚上22時許仍意猶未盡，竟獨駕自小客車欲至市區續攤。在行經台11線153K轉彎處，因酒後恍神自撞對向「輔二標誌」，造成車頭前輪嚴重爆胎，且路旁「輔二標誌」也遭波及受損，車輛卡住後動彈不得。男子雖自行脫困，卻只能呆坐路旁。

▲▼員警當場實施呼氣酒精濃度測試，酒測值高達1.76MG/L，被依涉嫌公共危險罪嫌移送偵辦。

警方表示，方男傷勢尚無大礙，因為僅有擦傷而拒絕送醫，但高達1.76MG/L酒測值，已經達到公共危險罪之標準。方男隔日酒醒後對自己將再次因酒駕行為遭法辦，還得承擔修車及撞毀「輔二標誌」維修費用既懊悔不已。



台東警察分局呼籲駕駛人，酒後不開車、開車不喝酒！如有飲酒者，最好改搭大眾運輸工具或指定駕駛人駕車，以免造成難以彌補的憾事。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。