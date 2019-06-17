影／「背不出手機號碼」遭虐死！4歲女童姨丈上訴　高分院結果出爐

▲田尾4歲女童虐死案，狠心姨丈判刑17年。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，以下同）

社會中心／綜合報導

彰化縣田尾鄉4歲林姓女童因父母未婚生子，由蕭姓阿姨與楊姓姨丈照顧；期間楊男經常家暴女童，甚至1個月內毆打她13次，2018年5月，只因為女童背不出阿姨電話，楊男就將她活活虐死。一審法官判處楊男17年有期徒刑，上訴後，二審結果出爐，台中高分院仍依成年人故意對兒童犯下殺人、傷害等罪重判楊男。

2018年5月，楊男與蕭女只因年僅4歲的女童背不出電話，就用曬衣架及拳頭毆打女童頭部，將她活活虐死。經檢警調查，楊男常以女童學習緩慢藉口施暴，將曬衣架、抓癢棒等東西當作施暴工具，並曾在1個月內毆打女童高達13次之多。

▼田尾4歲女童虐死案，當時引起網友不滿，包圍彰化地檢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲田尾4歲女童虐死案，當時引起網友不滿，到惡姨丈家中撒冥紙抗議。

事件曝光後，彰化地檢署依殺人罪、傷害罪等，對施暴的24歲楊男依殺人罪具體求刑15年；彰化地方法院於今年3月15日依成年人故意對兒童犯殺人罪判處15年有期徒刑，另依13項傷害罪各判處有期徒刑8月，合併應執行17年有期徒刑。

經上訴，台中高分院仍舊維持原判決，重判楊男17年有期徒刑。對此，遭虐死女童外婆仍覺得不足以彌補孫女逝去的悲痛，「還不夠啊，一條人命已經被殺了，才值17年嗎？」外婆指出，事後楊男無論道歉或賠償都沒有。

楊男與蕭女的冷血行徑在案發後引發眾怒，一度超過200人衝到楊男居住的三合院砸屋、撒冥紙；楊男母親因害怕跑進派出所，還遭到眾人在外包圍放鞭炮，要求私刑正義。