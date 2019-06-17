　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／「背不出手機號碼」遭虐死！4歲女童姨丈上訴　高分院結果出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲田尾4歲女童虐死案，姨丈背判17年。（圖／記者唐詠絮翻攝） 

▲田尾4歲女童虐死案，狠心姨丈判刑17年。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，以下同）

社會中心／綜合報導

彰化縣田尾鄉4歲林姓女童因父母未婚生子，由蕭姓阿姨與楊姓姨丈照顧；期間楊男經常家暴女童，甚至1個月內毆打她13次，2018年5月，只因為女童背不出阿姨電話，楊男就將她活活虐死。一審法官判處楊男17年有期徒刑，上訴後，二審結果出爐，台中高分院仍依成年人故意對兒童犯下殺人、傷害等罪重判楊男。

2018年5月，楊男與蕭女只因年僅4歲的女童背不出電話，就用曬衣架及拳頭毆打女童頭部，將她活活虐死。經檢警調查，楊男常以女童學習緩慢藉口施暴，將曬衣架、抓癢棒等東西當作施暴工具，並曾在1個月內毆打女童高達13次之多。

▼田尾4歲女童虐死案，當時引起網友不滿，包圍彰化地檢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲田尾4歲女童虐死案，姨丈背判17年。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲田尾4歲女童虐死案，姨丈背判17年。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲田尾4歲女童虐死案，當時引起網友不滿，到惡姨丈家中撒冥紙抗議。

事件曝光後，彰化地檢署依殺人罪、傷害罪等，對施暴的24歲楊男依殺人罪具體求刑15年；彰化地方法院於今年3月15日依成年人故意對兒童犯殺人罪判處15年有期徒刑，另依13項傷害罪各判處有期徒刑8月，合併應執行17年有期徒刑。

經上訴，台中高分院仍舊維持原判決，重判楊男17年有期徒刑。對此，遭虐死女童外婆仍覺得不足以彌補孫女逝去的悲痛，「還不夠啊，一條人命已經被殺了，才值17年嗎？」外婆指出，事後楊男無論道歉或賠償都沒有。

楊男與蕭女的冷血行徑在案發後引發眾怒，一度超過200人衝到楊男居住的三合院砸屋、撒冥紙；楊男母親因害怕跑進派出所，還遭到眾人在外包圍放鞭炮，要求私刑正義。

ET快訊
國軍中將握手韓國瑜「單手插口袋」被罵翻　下一張照片揭真相
謝忻2年前當Grace面告白阿翔：兄弟我愛你！　離婚律師揭小
快訊／女騎士路上撞水牛！大字形「仰躺路中」亡　警追肇事水牛
反送中200萬人上街破歷史紀錄　民陣再提5大訴求：不回應不罷

關鍵字：田尾鄉,女童虐死,殺人罪,傷害罪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保全「借車改裝」不想還　告媽級友強行口愛3次…被法官3點打臉

影／「背不出手機號碼」遭虐死！4歲女童姨丈上訴　高分院結果出爐

7人全認了！海軍「KTV極樂38秒」瘋傳　裸身士官擬告偷拍同袍

快訊／女騎士路上撞水牛！大字形「仰躺路中」亡　警追捕肇事水牛

三溫暖「夜班泊車組長」中彈命危！槍手卡彈還想逃　小黃車門打不開遭制伏

快訊／北市「天龍三溫暖」遭連轟4槍　1男中槍無生跡　現場名車聚集

快訊／國道3號快官段深夜「6車連環撞」！全線車道封閉40分　多名傷者送醫

「能發生關係嗎？」超商店員頻騷擾11歲女童　被電話突襲嚇到跳針

懷孕26周遭酒駕男撞飛…胎兒頭部停止發育！媽誕下「腦損女嬰」怒提告

偷吃茶葉蛋判刑3月…違停男找7男「私刑」僅判4個月　網傻：什麼道理？

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

保全「借車改裝」不想還　告媽級友強行口愛3次…被法官3點打臉

影／「背不出手機號碼」遭虐死！4歲女童姨丈上訴　高分院結果出爐

7人全認了！海軍「KTV極樂38秒」瘋傳　裸身士官擬告偷拍同袍

快訊／女騎士路上撞水牛！大字形「仰躺路中」亡　警追捕肇事水牛

三溫暖「夜班泊車組長」中彈命危！槍手卡彈還想逃　小黃車門打不開遭制伏

快訊／北市「天龍三溫暖」遭連轟4槍　1男中槍無生跡　現場名車聚集

快訊／國道3號快官段深夜「6車連環撞」！全線車道封閉40分　多名傷者送醫

「能發生關係嗎？」超商店員頻騷擾11歲女童　被電話突襲嚇到跳針

懷孕26周遭酒駕男撞飛…胎兒頭部停止發育！媽誕下「腦損女嬰」怒提告

偷吃茶葉蛋判刑3月…違停男找7男「私刑」僅判4個月　網傻：什麼道理？

陳偉殷完美後援連兩戰無失分　防禦率降至7

HowHow「甜喊阿福老婆」親下去了！　羞掩面依偎又公主抱閃瞎粉絲

軍中醜聞連爆　他分析時間點...竟然和蔡英文有關！

保全「借車改裝」不想還　告媽級友強行口愛3次…被法官3點打臉

華南青少棒／「澎湖郭俊麟」不投球　當好野手盼守備別失誤

影／「背不出手機號碼」遭虐死！4歲女童姨丈上訴　高分院結果出爐

台灣人參加反送中遊行　紙條29字「一起守護民主自由」暖翻網：朋友多謝

出門都超級隨和，一回家就暴怒！3個「情緒錯誤」不是理所當然

Line又瘋傳牛奶含禁藥？營養師「緊急澄清」：拜託別信啦

今日香港等於明日台灣？孫大千分析兩種可能「腦袋壞了或心壞了」

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

社會熱門新聞

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇..

快訊／北市「天龍三溫暖」1男中..

朝三溫暖連轟3槍　槍手卡彈遭制..

海軍極樂38秒瘋傳　裸身士官擬..

快訊／國道3號快官段深夜6車連..

警逼停拒檢逃逸車　大外割壓制駕..

懷孕遭酒駕男撞飛　媽誕腦損嬰怒..

北聯幫退任幫主「回鍋」　圓山飯..

超商店員騷擾11歲女童：能發生..

越南妹非法陪酒被逮　恩客撒錢急..

女童尿布有蟑螂蛋　老師通報揭一..

大媽連呼店員4巴掌　女兒全程目..

勸血鷹兩槍手棄械投降　關鍵是桃..

即／20歲男輕生　命危急送醫

更多熱門

相關新聞

台南殺警案兇嫌送辦　南檢聲押禁見

台南市刑大劉姓偵查佐遭槍殺案，警方14日深夜在高雄內門攔車查獲被友人以轎車接應竄逃的兇嫌梅姓男子，起獲作案手槍一把、子彈25發，15日下午依殺人等罪嫌送辦，檢察官偵訊後認梅嫌涉犯殺人罪，犯罪嫌重大，所犯為最輕本刑為10年以上有期徒刑之重罪，有逃亡及串證之虞，已向法院聲請羈押禁見。

即／新北肉圓爸判決出爐　僅罰3萬

少女被摸屁股嗆五字經　結局神展開

阻止家暴挨告傷害　正義哥：不後悔

6月大嬰半夜哭鬧　母抓他頭撞地

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

客人突然就顏Ｏ！她眼睛「整顆血紅」睜不開

太妍罹患憂鬱症：過得不好！　低潮PO文「大家都是病患」

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

一張圖看一周天氣！下波變天時間點出爐

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳祭家規

正妹秀「讓人看胸罩」：露多點世界更和平

以為懷孕！16歲女「卵巢長牙齒」卡9cm腫瘤

BLACKPINK Rosé露肚坐下　網驚：真的零摺痕

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面