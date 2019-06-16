窗戶「百顆密集蟲卵」怕爆！淡水人尖叫：到底是啥　網貼對照圖...有毒

網搜小組／綜合報導

近日最火的蟲應屬荔枝椿象、秋行軍蟲，讓大家聞風色變；就有一名女網友緊張地在《細說淡水》發問，家中窗戶上一片密麻、一顆顆的蟲卵到底是什麼？網友看完後拿出對照圖推測，這樣一大片應該是褐斑毒蛾，有毒，建議快點處理掉。

▲看了頭皮發麻。（圖／翻攝細說淡水，下同）



從照片中可以看見，海量級的綠黃蟲卵密布在透明的窗戶上，讓人看了瞬間起雞皮疙瘩。女網友留言回覆，家住在一樓，很怕是荔枝椿象才趕緊上來發問。

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對此有經驗的網友指出，這不是荔枝椿象，荔枝椿象卵較大顆，卵有蓋子而且只有14顆，看這個卵數量這麼多很像是蛾的卵，別怕這没事的。另也有人貼出褐斑毒蛾的卵對照圖，排列情形極為相似，「毒蛾喜歡將卵產在一起形成卵塊。」

▲網友熱心解答。



除此之外，初步排除是秋行軍蟲。有網友把照片透過LINE傳給防檢局詢問，「您好，請問這個是秋行軍蟲的卵嗎？」官方回覆，「這不是秋行軍蟲。」

由於社團中多是淡水人，大家看完後紛紛留言「淡水怎麼這麼多奇怪的蟲卵」、「荔枝椿象也不少」、「看到頭皮都發麻了」、「晾衣服要多檢查」、「來人呀給我一把火燒了」。

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