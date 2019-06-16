加點煎餃...早餐等了8分鐘！他爆走「前面都比我快拿到」　怒摔筆筒不吃了

地方中心／台中報導

許多早餐店在尖峰時段可人可能需要等一段時間，因此有提供電話先預訂的服務，不過卻造成店家與其他客人間的不悅。一名早餐店業者貼出一段影片無奈表示，「不是要公審這位先生，8分鐘完成餐點卻被兇，沒辦法等候麻煩可以去旁邊超商會更快。」

店長表示，男客人32分半點完餐，約40分完成他的餐點，結果在包餐時就被兇；對方甚至嚷嚷不要餐點、要退錢，但餐點都做好了，不可能說不要就不要，沒想到客人就不爽拍桌，一問之下理由竟是，別人的餐點都好了，為什麼他的還沒好。

▲男客人非常不滿，對著店員咆哮。（圖／我是太平人社團）



店長解釋，男客人前面有一個電話餐點，在他點單前已經做好了，在他之後有一位小姐點了2片土司、2杯飲料，僅需等蛋，時間大約1-2分鐘，所以出餐當然會比較快；而這位客人點的是2份蛋餅、2份半熟蛋，過一會兒才又加點2份煎餃，煎餃部分則需等待5分鐘。

店長無奈指出，男客人看到前面2位客人比他早好，當下立馬爆走，根本不聽人員好好解釋，走之前還把筆筒摔到地上、筆散落一地，「員工沒必要讓你這樣吼，還影響到其他人用餐。」他也說明，其實拍影片自保時，男客人已經來亂第2次，所以口氣才會差。

許多網友看完後紛紛留言「故意來亂，看能不能混到免費一頓吧」、「你們店在哪？我要去用新台幣制裁你們」、「奧客無極限」、「店家又不是只服務一個客人，有同理心一點吧」。

不過也有網友指出，「一直做電話訂餐的，現場排的當然感覺不好，加上早上7點半趕上班、上課時段，遇到後到的客人先拿餐 情緒難免差；影片沒前因後果，文字單方面敘述不足為憑。」

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