3歲兒跳針「麻麻肚裡有底迪～」　媽糾正：只有便便...遭合理反駁崩潰了

▲懷孕示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

好想要弟弟！一名媽媽抱怨3歲兒子最近老是說她肚子裡有底迪，沒想到糾正他之後，兒子理直氣壯的一句反駁讓她差點哭出來，表示「那是回不去的小腹！」而網友們看完後都紛紛要她小心，說不定兒子神預言，不是亂說話。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」中分享兒子可愛的舉動，他表示這陣子3歲的兒子總是抱著她說「麻麻肚子有底迪喔～」原po無奈向他表示「麻麻肚子裡只有大便」，還說自己不想生第三胎，兒子頻頻這樣說讓她很困擾，連婆婆都說「這就是他在討弟弟了」。

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結果日前兒子放學回來後，又抱著她一邊撒嬌一邊說同樣的話，被反駁後還是不放棄，肯定地表示「麻麻肚子大大的，一定是裡面有底迪！」媽媽聽到原因後則是崩潰表示「那是生完姊姊和你之後回不去的小腹啊！」並且哭訴老公肚子明明更大，為何兒子都不會去跟他鬧。

▲小腹示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網友們看了都笑說「是便便寶寶」、「我兒子真的這樣跟我說，說我肚子裡有妹妹，然後我的回答跟妳一模一樣，結果我真的懷女生了」、「他知道拔拔肚子裡的是便便」、「我女兒也常常摸我婆婆的肚子說寶寶、寶寶的」。

還有網友提醒說，每次小孩會這樣說都是有原因的，「小心喔，說不定他神預言」、「可能過兩個月就有好消息了」；對此媽媽則無奈回覆說「消息都在馬桶裡了」、「胡說成分比較大」。

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