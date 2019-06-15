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小孩吃鍋哭鬧！店員當眾大吼「拜託哄一下」　母怒：很不尊重

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記者趙蔡州／綜合報導

新北市有一名董姓女子投訴，她日前與朋友帶了2位小孩，相約在三重某涮涮鍋用餐，但2名小孩中途發生哭鬧情況，他們也有立刻安撫處理，不過卻有一名店員突然衝出來大喊，希望他們趕快把孩子哄好，態度相當強硬讓她無法接受，事後也決定向總公司投訴。

據悉，董女11日與朋友分別帶小孩到三重一間涮涮鍋用餐，吃飯到最後小孩開始哭鬧，這時一名女店員從廚房衝出來大喊，要她們趕快哄一下小孩。她說，「（女店員）直接對著我們說，小姐麻煩妳們安撫小孩一下好嗎，一直哭鬧，我們這裡是餐廳唉，講完之後甩頭就跑進去了，我兒子就（嚇到）立刻安靜。」

▲▼小孩吃鍋狂吵鬧！店員吼「拜託哄一下」　母委屈：很不尊重。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲小孩吃火鍋哭鬧，店員大吼母親「拜託哄一下」。（示意圖／東森新聞）

董女生氣說，「（女店員）等於是在用自己的情緒辱罵我，直接當眾破口大罵，這個是我不能接受的」、「我們也不是屢勸不聽，如果今天我們是屢勸不聽，你們一直來跟我們講，然後我們還一直當沒事，影響到其他客人，那妳罵我，我鼻子摸一摸，我們自己認錯。」

店家事後相當低調、總公司也不願回應，不過有員工私下透露，當時店員沒有想辱罵的意思，純粹是想提醒讓孩子能夠安靜一點，雙方之間可能有誤解才讓董女如此生氣。

▲▼小孩吃鍋狂吵鬧！店員吼「拜託哄一下」　母委屈：很不尊重。（圖／東森新聞）

▲董女表示，自己沒有要任何賠償，只是希望能得到應有的尊重。（圖／東森新聞）

其實就有不少餐廳怕小孩吵鬧影響到其他顧客，因此會特別設有禁止小孩用餐的公告，又或者會特別要求家長要顧好小孩。或許提醒的力度方式，每個人認知不同，涮涮鍋總公司已主動聯繫董女道歉，強調會再加強員工訓練；董女也強調，自己沒有要任何賠償，只是希望能得到應有的尊重。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：火鍋,涮涮鍋,小孩

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