影／汪洋與曾永權會見　談「兩岸交流大勢不可擋」

記者蔡紹堅、蔡儀潔／廈門-台北連線報導

第十一屆海峽論壇大會16日在福建廈門舉行，會前中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋在廈門國際會議中心與國民黨、新黨等台灣政黨及團體的代表人士會面，他表示，民進黨當局是竭力阻撓，發出聲音讓大家不要參加，但是據了解，今年前來參加的台灣同胞超過1萬人，勝過以往任何一屆，說明民意不可違、大勢不可擋。

▲國民黨副主席曾永權（圖左）及大陸全國政協主席汪洋（圖右）。（圖／記者蔡紹堅攝）

汪洋在會面上指出，民進黨當局的行為建立在三個背景，第一是中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》中提到了和平統一；第二是大陸在崛起的過程中，讓美國產生了極度的焦慮，開始從各個方面阻礙發展；第三則是台灣臨近大選。

▲大陸全國政協主席汪洋於海峽論壇開幕式前會見台灣部分政黨人士及縣市首長。（圖／記者蔡紹堅攝）

汪洋接著表示，因此台灣當局非常想阻撓兩岸之間的經濟交往、密切交流，在這些背景下，海峽論壇能夠進一步做好促進兩岸、加強民間交往民意交流以及經濟交往。

▲中國國民黨副主席曾永權。（圖／記者蔡紹堅攝）



國民黨副主席曾永權表示，國民黨執政八年來，因為九二共識，才能讓兩岸和平穩定，在各個領域裡有豐碩成果；國民黨雖在2016年遭遇選舉挫折，兩岸交流因此遭逢重大阻礙，讓本黨堅持九二共識，反對台獨。

他指出，在中國國民黨的堅持下，終於在去年九合一選舉中，獲得人民的認同，本黨贏得15縣市和多數選票，這項選舉結果凸顯民意對於改善兩岸關係的期待，因此，「國民黨會全力重返執政。」

曾永權稱，就當前情勢而言，全球對立衝突升高，兩岸關係似乎暫時難以和緩；另一方面，隨著選舉逐漸白熱化，九二共識必然再度成為焦點。