塗鴉賽畫「門神抱著沙茶麵」　台南女孩：傳遞神明保佑兩岸家園

▲塗鴉作品《源園》。（圖／記者鄭宇軒攝）

記者鄭宇軒、李思嫺、蔡儀潔／廈門 ─ 台北連線報導

以「共繪家園」為主題的創意塗鴉巡迴賽15日在廈門登場，來自台南的張雅嵐是《源園》的創作者之一，她在受訪時表示，時隔一年回來很激動，這幅畫傳遞了神明保佑兩岸家園的意象；由於當地雨下不停，旁邊的陸籍隊員則透露，這幾天「一直泡在雨裡面」創作。

本次巡迴賽由海峽論壇組委會作為指導單位，福建日報報業集團海峽導報和福建省金門同胞聯誼會共同主辦，共收到創意畫作80多幅。經美學教授、媒體人士和民俗文化行業的專家學者聯合評審，《庇佑》、《緣系關帝海上東山》和《禦祈乘風》等10幅作品挺進決賽。

▲台南女孩張雅嵐。（圖／記者李思嫺攝）

其中，《源園》是由來自台南的張雅嵐與隊員共同創作。她在受訪時提到，之所以會取《源園》這個名字，是因為廈門有很多兩岸共同的文化，而神明匯聚了人們的信仰和精神，因此這個創作以門神為主題，頭飾為集美這裡的牌坊，身上加入了閩南文化，手上抱的是沙茶麵，後面是集美市花三角梅，整個作品傳遞神明保佑兩岸家園的意象。

▲《源園》創作團隊，姬哥（左一）、張雅嵐（左三）。（圖／記者李思嫺攝）

去年也參加比賽的張雅嵐還透露，時隔一年回來很激動，有種回到家的感覺，整個創作過程中印象最深刻的，就是天氣狀況不好，大家都泡在雨水裡畫畫，差點變水畫。

隊員姬哥也表示，這幾天「一直泡在雨裡面」，每天都是淋著雨去創作，隊里人開玩笑說，這畫都成流彩了。至於為什麼會參加此次大賽，姬哥指出，塗鴉可以歸類到波普藝術中，它可以和觀眾形成非常好的互動，一般看藝術品都要到藝術館去，屬於小眾活動，「但塗鴉可以讓大眾能接觸到且產生互動。」

談起對台灣的印象是什麼，姬哥笑說，「台灣姑娘好漂亮。」一旁的隊員鄭曼璐則認為，腦中想到的是可以在海邊騎機車，風景非常好。

▼《源園》畫的是創意門神 。（圖／記者李思嫺攝）

塗鴉賽的作品徵集於今年5月初在兩岸同步啟動，參賽者分別以「關帝文化」及「風獅爺文化」為主題提交設計圖，大陸和台灣的參賽作品比例約為7比3。從徵集的作品觀察，台灣參賽者重創意，而大陸參賽者的畫工則更為扎實。

▲作品《夢之七彩》。（圖／記者李思嫺攝）

今年的作品比起去年，無論從數量還是品質，都有了明顯的提高，參與者不僅有兩岸青年，還有一些業內大咖，包括騰訊高級美術設計師陳銘，以及有「台灣風獅爺之父」之稱的風獅爺達人王明宗。

▼去年的冠軍作品。（圖／記者鄭宇軒攝）

▼ 作品《女人花》。（圖／記者李思嫺攝）

▼ 街道建築佈滿塗鴉。（圖／記者李思嫺攝）