「海峽論壇」簽署中醫藥合作意向書　將在義守大學建標本館

▲研討會現場。（圖／主辦方供圖）

大陸中心／綜合報導

「海峽兩岸中醫藥發展與合作研討會」15日在廈門舉辦，台灣共有220餘人參與，包括中醫藥領域官方、學者、基層從業人員等。此外，開幕會上還簽署了中醫藥相關合作意向書，譬如陝西中醫藥大學與台灣華佗扶元堂生藥，簽定在台灣義守大學籌建中藥標本館。

根據《央廣網》報導，本屆研討會以「推進中醫藥傳承創新，促進兩岸融合發展」為主題，有兩岸中醫藥領域官方、專家以及企業界知名人士等500餘人參加，其中有220餘人來自台灣。

▲義守大學校門口。（圖／記者季相儒攝）

報導稱，在開幕上還簽署了中醫藥相關合作意向書，除了在義守大學籌建標本館外，福建中醫藥大學藥學院與台灣地道藥材產業發展協會，簽訂了「台灣道地藥材合作研發」的合作研發意向書。同時，福建百泰藥業與睿森生物了簽訂「台灣牛樟芝兩岸貿易合作項目」的合作意向書。

主辦方表示，研討會影響面廣，今年已是第14屆，希望通過廣泛開展兩岸人民交流，形成兩岸多層次的交流合作格局，不斷促進和推動兩岸關係和平發展，積極推進廈金兩地深入交流合作；今年金門縣衛生局一行6人首次參訪廈門衛健委，雙方就進一步深化廈金區域合作共商大計，尤其就如何加強衛生健康交流合作進行深入探討。

此外，在研討會上，中國工程院院士、國醫大師石學敏，北京中醫藥大學校長徐安龍，台灣中國醫藥大學中醫學院院長孫茂峰，福建中醫藥大學校長李燦東，中華海峽兩岸牛樟芝產業發展協會會長吳一昌，中國醫學科學院藥用植物研究所所長孫曉波等作了主題發言。