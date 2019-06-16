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汪洋16日將出席海峽論壇大會　「探索融合新路」成對台焦點

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▲▼大陸全國政協主席、對台工作領導小組副組長汪洋，5月16日在北京人民大會堂，會見第五屆台企聯理監事會成員，並發表講話。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

第十一屆海峽論壇大會16日上午於福建廈門舉行，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋，國民黨副主席曾永權都將出席致詞。值得注意的是，福建省5月底發布42條《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，海論大會上會否有新的對台政策發布，也成為外界關注的焦點。

▼國民黨副主席曾永權。（圖／記者李毓康攝）

▲▼郭台銘與國民黨五人小組會面,副主席兼秘書長曾永權。（圖／記者李毓康攝）

本屆海峽論壇以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，特別關注青年交流，新增多個青年議題論壇，據主辦方統計，首次參加的民眾中有50%都是台灣青年。

中共總書記、大陸國家主席習近平今年1月提出「應通盡通」，本屆海論也融入此命題，舉辦兩岸智庫論壇、科技專家論壇能源科技會場，為推進「新四通」（經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通）、「三化」（基本公共服務均等化、普惠化、便捷化）、「小四通」（通水、通電、通氣、通橋）研究探討。

▼海峽論壇大會16日登場。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海峽論壇15日登場。（圖／記者蔡紹堅攝）

福建福建省5月底發布42條《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，廈門市也於6月14日發布45條《廈門市關於探索海峽兩岸融合發展新路的若干措施》，顯示「探索海峽兩岸融合發展新路」已成為大陸對台的新重點，因此會不會有更新、更重磅的對台政策發布，是外界非常關注的重點。

此外，論壇大會開始前還會有一場兩岸會面，大陸方面預料也是由汪洋出席，台灣方面則是國民黨、親民黨、新黨等台灣政黨的代表出席，雙方會在進入大會場前先進行短暫會談。

▼汪洋2018年在海峽論壇與代表國民黨的郝龍斌會面。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼ 國民黨副主席郝龍斌與大陸全國政協主席汪洋。（圖／記者曾俊豪攝）

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關鍵字：2019海峽論壇,海峽論壇,海論,汪洋,曾永權

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