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台籍社區助理3.0啟動運作　基金會模式「走出海滄」向外推廣

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▲海滄台籍社區主任助理,海峽城鄉發展基金會,海峽論壇融合發展的海滄探索。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲「海峽城鄉發展基金會」在論壇上宣布進入實體運作。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

海滄台籍社區主任助理的3.0版本「海峽城鄉發展基金會」15日在海峽論壇「融合發展的海滄探索」分論壇上宣布啟動實體運作，並與寧夏涇源縣簽訂戰略合作協議，將協助進行鄉村治理人才的培育工作。據了解，新一批招聘的台籍助理目前已由基金會聘任，職稱為營運師、助理規劃師，之後基金會還會對現有助理人力進行全面盤整，強調適才適用，發揮更多功能。

論壇活動上，除了宣布海峽城鄉發展基金會正式運作外，也與寧夏涇源縣簽訂鄉村治理人才培訓戰略合作協議，加強涇源縣鄉村治理人才的培育工作，在對口幫扶工作中導入台灣元素，此舉開大陸先河。同時，基金會還與中國美院建築藝術學院現場簽訂合作協議，共同成立海滄實踐基地鄉土工作站。

海峽城鄉發展基金會日前也特聘了一批陣容亮眼的兩岸專家顧問團隊，包含台灣大學建築與城鄉研究所名譽教授夏鑄九，中國美院建築藝術學院院長、博士生導師、普利茲克建築獎得主王澍，台灣中華新文化發展協會理事長、著名作家楊渡等。

▼「第一代」台籍社區主任助理李佩珍擔任基金會秘書長。

▲海滄台籍社區主任助理,海峽城鄉發展基金會,海峽論壇融合發展的海滄探索。（圖／記者蔡紹堅攝）

此外，台籍社區主任助理的「第一代」李佩珍擔任了基金會的秘書長，未來除了本來的社區營造工作，也將協助基金會培育人才，她表示，基金會接下來會對現有的台胞主任助理等人力資源進行全面盤整、培育，讓大家更加適才適用，「尤其有了龐大的專家團隊，大家有更多的經驗和專業輔導，可提高工作效能，成長空間也更大。」

台灣中華新文化發展協會理事長、作家楊渡受訪時表示，基金會的成立，將進一步加強台灣青年來海滄工作的意願，也可通過更多台灣青年的努力，讓台灣的鄉村治理經驗，在大陸得到有效推廣，不斷推進兩岸民眾之間的融合發展。

據了解，基金會的合作業務除了海滄會，也將向其他省市推廣，以強化基金會的造血功能，將城鄉發展的「海滄經驗」發揚出去。

▼第十一屆海峽論壇在廈門舉行。

▲海峽論壇15日登場。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：2019海峽論壇,台籍社區主任助理,李佩珍,海滄,城鄉發展基金會,海峽城鄉發展基金會,社區助理3.0

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