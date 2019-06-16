反送中「雨衣男」自殺墜樓亡！消防飛撲畫面曝　港網一人一花紀念義士

政治中心／綜合報導

香港特首林鄭月娥15日宣布暫緩修訂《逃犯條例》，隨後一名年約35歲的身穿黃雨衣的梁姓男子爬上金鐘太古廣場平台外，掛上「撤回送中」抗議標語，僵持5小時後不慎墜樓死亡，警方找到一封遺書，列為自殺案。大批網友發起「一人一花」行動，將於616大遊行中，帶上白花放置太古廣場悼念「義士」，當時與消防員拉扯掙扎的畫面也隨之曝光。

「反送中」遊行9日有上百萬人上街抗議，香港政府15日下午3時召開記者會，宣布為了回應社會要求，讓各方有更多時間討論修訂，將暫緩《逃犯條例》修訂。下午4時，梁男身穿雨衣登上太古廣場平台，掛上「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台」的抗議標語。

▲反送中35歲梁姓男子爬上太古廣場，5小時後自殺墜樓亡！（圖／記者吳奕靖攝）

警消獲報後趕到場，不僅封鎖金鐘道2縣車道，還鋪上救生氣墊戒備，一度派出談判專家上前和他溝通，連立法會議員鄺俊宇也趕到場，不少現場民眾在底下唱起《Sing hallelujah to the Lord》詩歌，大喊「不要死啊！撐住呀！」但都沒有效果。

《香港01》報導，僵持了5個小時，一直到晚間近9時，梁男脫掉衣服，突然爬出鋁架，1名消防員飛撲上前拉住他，未料男子疑似反抗下墜，另3名消防上前幫忙，但他衣服鬆脫，掙扎中不慎墜樓，倒臥氣墊旁人行道，重傷昏迷。雖然救護人員緊急CPR施救，送往律敦治醫院搶救，最後仍宣告傷重不治。在場的鄺俊宇更激動痛哭失聲。

警方調查，死者為35歲梁姓男子，現場找到一封遺書，初步調查沒有可疑，列為自殺。消息震驚各界，大批香港網友發起活動，將於616大遊行中，「一人一花」手持白花，放到太古廣場「紀念義士，願安息」，當晚也有民眾獻花、留紙條悼念，寫到「戰友一路好走」。

有社工人員轉發「一人一花」行動號召獻花，但網友認為此案為自殺不是義士，「社工請勿鼓吹此風！願他安息。」香港大學學生會同時呼籲社會「殉道烈士以死明志，以淋漓鮮血控訴暴政」，將於16日晚間9時整，遊行後在太古廣場舉辦一場悼念儀式，發白花及白絲帶靜坐。

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