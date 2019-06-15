快訊／紅海湧現！韓粉擠爆「斗六人文公園」　主辦單位宣稱：已突破5萬人！

記者洪正達、李唯甄、賴君欣、陳韻如、林昱萱／雲林-台北連線報導

高雄市長韓國瑜繼六一凱道和花蓮造勢後、第三場大型造勢活動15日於雲林斗六人文公園登場，現場大批韓粉簇擁，熱情揮舞國旗，齊聲高喊「庶民選總統、總統選庶民」，而主辦單位稍早也宣布，現場人數已突破5萬人。

雲林斗六人文公園15日一大清早就湧入大批韓粉到場卡位，眾人穿著紅衣、揮舞著國旗，讓現場呈現一片「紅海」，主辦單位也特別準備了6萬張椅子，且在排列上也暗藏玄機，橫向總數共排了66張，象徵祝韓國瑜「六六大順」。