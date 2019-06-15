「18米X12米大國旗」雲林登場！　韓粉齊聚傳遞高喊：韓國瑜凍蒜

記者洪正達、李唯甄、賴君欣、陳韻如、林昱萱／雲林-台北連線報導

高雄市長韓國瑜15日到雲林舉行造勢，一早韓粉們頂著32度的高溫，撐著傘到場卡位，而最新的空拍畫面也曝光，現場一片紅海，甚至有粉絲撐起「18米*12米超大國旗」，另外青年軍也推出國旗球，象徵著翻轉台灣，翻轉世界。

▲韓國瑜雲林斗六造勢，韓粉準備超大國旗。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜15日來到妻子李佳芬的娘家雲林，舉辦「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」造勢活動，由於天氣相當好，主辦單位預估現場將湧進10萬人，而也有大批韓粉早早就到現場卡位，眾人揮舞國旗，齊聲高喊「庶民選總統、總統選庶民」。此外，大批韓粉還撐起超大國旗，並推出國旗球，這也象徵著韓國瑜「翻轉台灣，改變歷史」。

▲韓粉推出國旗球，象徵「翻轉台灣，改變歷史」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜雲林斗六造勢，韓粉準備超大國旗。（圖／ETtoday攝影中心攝）

此外，一早工作人員就忙著將紅色塑膠椅排好，總共約6萬張椅子一字排開，也讓整個會場頓時出現另類「紅潮」，而仔細看看，椅子的排列也充滿著玄機，從橫向數過來一共有66張，也象徵著祝韓國瑜「六六大順」。

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