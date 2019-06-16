台鐵小站工作爽翻？他工時12hrs「賣票→掃廁所」全要包

▲台鐵龜山站只有一名站務人員，所有工作一手全包。（圖／台鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

台鐵截至目前為止共有240個車站，其中幾個車站因為運量較少，能派駐的站務人員也相對較少，就有網友在PTT上發文，非常羨慕派駐在這些小車站的站務員，「上班應該很悠閒，還能身處在美麗的風景當中」。ETtoday記者實際走訪山佳車站，看看站務人員是否像網友所說如此悠閒。

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▲山佳車站屬於運能較小的小站，一天約3至4千旅客進出。

位於新北市樹林區的山佳車站是全台唯一百年舊站與跨站式新站並存的車站，正逢鐵軌有彎道、山洞，總吸引許多鐵道迷駐足攝影。台鐵局公關翁惠平介紹，出票閘口的候車椅也是用早期鐵軌下方的枕木重製，不僅耐用還有著濃厚的鐵路元素。

到訪這天是假日，整個車站只有5名人員值班，包含值班副站長負責列車運轉、售票員、剪票員、運轉員協助調車運轉、服務員作為服務工作的預備人力。月台底端有一小間行車室，值班副站長要在裡面監看列車運行狀況，注意是否有突發狀況，上班12小時中隨時都要有人待命。

▲值班副站長正監看列車運行狀況。

▲值班副站長強調，行車安全沒有分大站或小站。

話才說不到5分鐘，又有一列列車進站，一旁的運轉員雖然是中午用餐時間，仍要起身到對面月台做列車監視，值班副站長也要注意顯示器有沒有正常，車門有沒有異常、尾燈有沒有亮，等到一切確定正常後才能啟動開車鈴，等到旅客上下車完畢，才能開啟開車燈。

「這一道道的程序都不能馬虎，必須確認確認再確認！」值班副站長表示，車站沒有所謂的大站、小站之分，因為列車都一定會通過，差別只是在於是否有停靠。他解釋，像是台北車站這樣的大站，因為旅客多所以必須有響導，像是山佳站就不需要，不過每個位置還是一樣，都要有人做，行車安全沒有分大站或小站。

台鐵小站站務人員的工作量並沒有因為旅運人數稀少而跟著減輕，像是宜蘭龜山站只有1名站務人員，平時執勤時還必須擔負行車運轉、售票、愛心旅客服務、車站環境整潔等工作。台鐵局局長張政源日前視察時承諾，改善休息、衛浴空間時，位置也需重新評估，讓夜間休息空間使用更有效率，讓這些1人車站的同仁知道，台鐵是大家最佳的後盾。

▲龜山車站僅有1名站務人員。



▲龜山站的站務人員從售票到愛心服務及清潔工作都包辦。

認為台鐵小站站務人員相當悠閒的貼文一出，網友也紛紛幫忙叫屈，「站務員平時也是要巡視軌道上有無調皮的小朋友堆了石頭」、「你想太多，小站工作人員就少，全部工作都一個人包辦」、「通勤上下班的時間沒火車，你就要提前上班、延後下班，你行你來」、「不好請假，事情還都只有一個人做」。