6年投15億！台鐵改造「電聯車內裝」　邀專家開會兼顧美學

▲台鐵將再投入15億改造EMU500型、600型列車。（圖／台鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

為配合前瞻基礎建設計畫，台鐵106年8月針對15組EMU500型通勤電聯車進行服務設施更新，改造後廣獲好評。台鐵今（14）日宣布，要再針對剩餘70組EMU500型、14組EMU600型總計336輛車廂，投入15億元進行更新，預計110年辦理招標作業，決標後6年內全數完工並投入營運，也會找來美學小組開會，讓電車內裝更具美感。

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▲多功能廁所增加圓弧形空間，方便輪椅迴轉。

據了解，EMU500、600型都是4輛一組的電聯車編組，EMU500更是台鐵通勤電聯車主力車種之一，不過85組車輛平均車齡已超過20年，故障率也相對較高。機務處車輛科科長蕭建廷表示，明年就會先有一組樣車出來，第一波先完成63組改善，後續還有22組，至於確切進度仍要等樣車出來後才能推測，因為要做舊系統整合。

▲多功能廁所也增設幼兒座椅。

蕭建廷指出，優化內容包含車廂內座椅扶手、內室牆板與多功能廁所，做服務設施的更新，讓所有通行電車服務品質提升，內裝也會納入美學小組意見，讓通勤電車更具美感，讓旅客通勤時有更友善、舒適的乘車環境。針對多功能廁所部分，他說，考慮到博愛人士的旅運需求，原本在設計是長方形，空間上比較不足，這次特別提供圓弧形空間，以便輪椅迴轉，另外也增設幼兒座椅，方便親子使用。