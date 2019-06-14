台鐵列車6/19微調！東線運能增11%　20萬張時刻表免費拿

▲台鐵6/19起調整列車時刻表，印製20.4萬實體時刻表供旅客索取。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵列車時刻表19日起微調，總計調整92班次，其中變動5分鐘以上的班次有30班。台鐵表示，主要考量周六日到花東的旅客蠻多的，為了增加這時段運能，提升東部尖峰時段運能11%，已印製冊本式時刻表18萬4000本、摺頁式時刻表2萬張，並自19日上午8時起在台鐵局各大車站提供旅客免費索取。

6月19日時刻表調整後，每周六、日將各增開樹林－花蓮普悠瑪號一趟往返，可提升11％東部幹線尖峰時段運能。增開列車分別為週六206次，台北站上午7點開車、9點10分抵達花蓮；213次花蓮上午9點30分發車，11點42分抵達台北。週日226次中午12點30分台北開車，下午2點40分抵達花蓮，231次下午5點30分花蓮發車，晚間7點42分抵達台北。

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西部幹線方面，增加周日區間快車，紓緩假日班次擁擠情形。台鐵局指出，增開班次包含2015次新竹（中午12點24分開）－彰化（下午1點48分到）、2036次彰化（下午4點37分開）－南港（晚間7點26分到）、1045次南港（晚間9點20分開）－湖口（晚間10點26分到）。

▲台鐵時刻微調。（圖／台鐵提供）

台鐵運務處副處長陳裕謀表示，加開台北到花蓮普悠瑪號，周日加開新竹到彰化、彰化到南港及南港到虎口，特別針對周日班表做一個檢討，因為許多旅客與現場人員反映，周日一個班表，平日又一個班表，會造成一些困擾，所以直接在這一次做調整。

至於普悠瑪、太魯閣開賣站票的銷售情形。陳裕謀指出，經過快1個多月觀察，對一般有座位旅客的影響程度很小，因為是限量發售，確實有滿足非坐這一班不可的旅客需求，在尖峰時段的銷售情形，像是下班或周六日，120張只有幾趟車是全部賣完的，平均銷售量只有50%至60%。