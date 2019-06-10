先天弱視...擴視機上課　「國中三年沒補習」拿下5A10+作文滿級分

▲彭士瑋（左一）不因弱視放棄功課，用擴視機上課，2019國中教育會考拿得5A10+作文滿級分的好成績。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導



國中教育會考成績於8日開放網路成績查詢及寄發成績通知單，新竹市考5A成績以上的學生人數有798人，其中三民國中的彭士瑋同學，克服先天弱視的困難，以超出常人的努力來彌補自己先天的不足，國中三年不曾補習，憑自身的努力，獲得5A10+，寫作滿級分的榮耀。

三民國中校長洪碧霜表示，每個人都希望求學的道路明亮暢通，但對彭士瑋同學來說，求學這條路走來加倍艱辛。彭士瑋因先天弱視，上課必須使用擴視機放大黑板，才能看清眼前的世界。他雖沒有一雙明亮的眼睛，卻以超出常人的努力來彌補自己先天的不足，國中三年不曾補習，卻能憑自身的努力，在今年度會考獲得5A10+，寫作滿級分的榮耀。

「勤懇、努力、有禮，是彭士瑋三年來最佳寫照。」導師林佳臻表示，彭士瑋上課極為專注，律己甚嚴，課堂與小考後若有不懂之處，下課總是第一個衝到講台前詢問老師，釐清觀念，更難能可貴的是彭士瑋從不藏私，同學有問題請教時，他總願意鉅細彌遺的為同學解答，國中三年的努力除了讓他有會考的好表現外，勤懇、努力、有禮的特質，也讓他榮獲了市長獎。



教育處長李芳齡表示，新竹市向來鼓勵孩子多元發展，感謝新竹市各國中對於學生的辛勤指導，營造良好的學習氛圍，讓學生除了有亮眼的成績表現外，更具備良好的品德。國中教育會考成績10日公布，竹苗考區今年報名總人數為1萬5767人，新竹市共有4956位考生，若考生對成績疑慮可於6月11、12日進行成績複查。建議學生成績公告後，可與學校導師及輔導教師共同討論志願選填之安排，以做出最適合自己的選擇。「2019學年度竹苗區高級中等學校免試入學」分發結果將於7月9日放榜，期盼本市學生在後續放榜能有亮眼的表現。