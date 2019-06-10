　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

先天弱視...擴視機上課　「國中三年沒補習」拿下5A10+作文滿級分

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲先天弱視...擴視機上課　「國中三年沒補習」拿下5A10+作文滿級分。（圖／新竹市政府翻攝）

▲彭士瑋（左一）不因弱視放棄功課，用擴視機上課，2019國中教育會考拿得5A10+作文滿級分的好成績。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

國中教育會考成績於8日開放網路成績查詢及寄發成績通知單，新竹市考5A成績以上的學生人數有798人，其中三民國中的彭士瑋同學，克服先天弱視的困難，以超出常人的努力來彌補自己先天的不足，國中三年不曾補習，憑自身的努力，獲得5A10+，寫作滿級分的榮耀。

三民國中校長洪碧霜表示，每個人都希望求學的道路明亮暢通，但對彭士瑋同學來說，求學這條路走來加倍艱辛。彭士瑋因先天弱視，上課必須使用擴視機放大黑板，才能看清眼前的世界。他雖沒有一雙明亮的眼睛，卻以超出常人的努力來彌補自己先天的不足，國中三年不曾補習，卻能憑自身的努力，在今年度會考獲得5A10+，寫作滿級分的榮耀。

「勤懇、努力、有禮，是彭士瑋三年來最佳寫照。」導師林佳臻表示，彭士瑋上課極為專注，律己甚嚴，課堂與小考後若有不懂之處，下課總是第一個衝到講台前詢問老師，釐清觀念，更難能可貴的是彭士瑋從不藏私，同學有問題請教時，他總願意鉅細彌遺的為同學解答，國中三年的努力除了讓他有會考的好表現外，勤懇、努力、有禮的特質，也讓他榮獲了市長獎。

教育處長李芳齡表示，新竹市向來鼓勵孩子多元發展，感謝新竹市各國中對於學生的辛勤指導，營造良好的學習氛圍，讓學生除了有亮眼的成績表現外，更具備良好的品德。國中教育會考成績10日公布，竹苗考區今年報名總人數為1萬5767人，新竹市共有4956位考生，若考生對成績疑慮可於6月11、12日進行成績複查。建議學生成績公告後，可與學校導師及輔導教師共同討論志願選填之安排，以做出最適合自己的選擇。「2019學年度竹苗區高級中等學校免試入學」分發結果將於7月9日放榜，期盼本市學生在後續放榜能有亮眼的表現。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
星巴克入駐逢甲商圈30天收攤！「黃金店面」高額租金曝光
雨區擴大！北北基15縣市大雨特報　注意雷擊、強陣風

關鍵字：新竹市政府,先天弱視,會考,作文,三民國中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慧燈中學會考亮眼5A++9人　李彩禕摘下宜蘭區榜首殊榮

圖書館之父王振鵠辭世　國圖深表哀痛：將朝世界一流圖書館邁進

女友穿短褲！腳毛炸出「多長黑粗」飄大叔味…堅持不刮　網教神招：出錢吧

車鑰匙插後車廂！白色豐田路上「照樣奔馳」　她震驚：怎麼發動的？

更新／雨區擴大！北北基16縣市全面大雨特報　注意雷擊、強陣風

打造2026亞洲最大「活的鐵道博物館」　修復工程啟動！

先天弱視...擴視機上課　「國中三年沒補習」拿下5A10+作文滿級分

家中老么「是廢物機率大」！他證實：18歲還不會做家事　網精準分析1原因

忘帶錢包喊餓！男友「身上僅600元」超暖舉動　她感動：記得好久好久

國中會考／寫作6級分僅1304人　考生用注音符號、錯別字情況增加

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

慧燈中學會考亮眼5A++9人　李彩禕摘下宜蘭區榜首殊榮

圖書館之父王振鵠辭世　國圖深表哀痛：將朝世界一流圖書館邁進

女友穿短褲！腳毛炸出「多長黑粗」飄大叔味…堅持不刮　網教神招：出錢吧

車鑰匙插後車廂！白色豐田路上「照樣奔馳」　她震驚：怎麼發動的？

更新／雨區擴大！北北基16縣市全面大雨特報　注意雷擊、強陣風

打造2026亞洲最大「活的鐵道博物館」　修復工程啟動！

先天弱視...擴視機上課　「國中三年沒補習」拿下5A10+作文滿級分

家中老么「是廢物機率大」！他證實：18歲還不會做家事　網精準分析1原因

忘帶錢包喊餓！男友「身上僅600元」超暖舉動　她感動：記得好久好久

國中會考／寫作6級分僅1304人　考生用注音符號、錯別字情況增加

慧燈中學會考亮眼5A++9人　李彩禕摘下宜蘭區榜首殊榮

中美貿易戰衝擊免驚　製造業第1季投資年增近3成創8年新高

婦人雙腳懸空坐頂樓外牆　警從後面熊抱…她放聲大哭

圖書館之父王振鵠辭世　國圖深表哀痛：將朝世界一流圖書館邁進

「60秒之後公開！」韓節目分1、2部的原因竟跟OO有關係

尤里安／正本清源？國軍救災服裝爭議

東京奧運門票6月26日台灣開賣　僅有3159張配票、16個項目

Smart智富／用槓鈴策略賺取債券穩定收益

賴清德抵彰化　81歲西裝老師傅幫量身：就職典禮可穿

演唱會被狂罵難聽！　邵雨薇曝「3崩潰主因」回家大哭

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

生活熱門新聞

拍比基尼辣妹...女友「我他X..

好市多員工逼續約！他查一下氣炸

好市多買洗髮精　男友香到崩潰…

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她..

腿抽筋1年！她送醫照斷層「左腦..

3歲兒說這段話　媽聽完爆哭：大..

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚..

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆..

學測48級分　他推甄交大+政大..

他小時摔車開天眼！嬤出殯前託夢..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

退伍領38K很快樂　工程師：一..

滯留鋒南北擺盪至周五 　影響最..

瀏海哥爽PO「深V辣雪球」正宮..

更多熱門

相關新聞

竹市119、110　互通秒傳零時差

竹市消防局及竹市警察局過去所用的傳統電話通報方式已成歷史，現在只要接獲報案，在系統內透過一個按鈕，即可將報案人姓名、案發地點及現場情況傳送至對方的派遣系統上，30秒的通報時間縮短為1秒，快速建立「災情資訊共享｣機制，派遣警車、救護車、消防車更即時。

竹市認養道路洗掃　4年4萬公里

國中會考5科等級對照表出爐！

產房證婚神救援　5天後升格當媽

20年終圓夢　幸福盒子辦同婚禮

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

每天雞排＋珍奶！她肚大像孕婦驚罹癌

Eason忍N年控他出外景霸凌！

陳芳語穿這樣喝酒！半球全被看光網傻了

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

《RM》cos漫威英雄！李光洙一出場笑哭

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

好市多員工逼續約！他查一下氣炸

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面