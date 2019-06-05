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SUP水上嘉年華15日登場　來青草湖消暑一夏

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▲全台SUP好手15日大會師，歡迎民眾來青草湖親水消暑氣。（圖／新竹市政府提供）

▲全台SUP好手15日大會師，歡迎民眾來青草湖親水消暑氣。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市春遊系列活動「青草湖SUP水上運動嘉年華」將於6月15日熱鬧登場，今(5)日活動記者會，新竹市政府城銷處副處長林正光表示，市府積極改造青草湖周邊環境，引進立式划槳（SUP）多元水域課程，近期更讓天鵝船回歸青草湖，盼讓民眾透過水陸不同方式體驗青草湖自然景致，今年再度邀請全台SUP好手15日大會師，挑戰全台首創百人漂浮瑜珈，另還有水上特技表演、不插電演唱會、生態導覽、好味文創市集，歡迎民眾來青草湖親水消暑氣。

林正光表示，四年來積極重振青草湖的湖光山色，經過市府的努力，整體環境逐漸改善，並引進推廣水上體驗活動，讓新竹市不分年齡層都能再度親近青草湖，感受優美的湖上風光。今年觀光局春遊專案，市府第一時間便鎖定青草湖，再度推出廣受歡迎的「青草湖SUP水上運動嘉年華」；2016年創下單次80板齊聚青草湖，今年希望達到100板SUP大會師，活動當日還有百人瑜珈、精彩刺激的水上鋼鐵人表演、文青演唱會與結合在地傳統美食的市集，活動熱鬧精彩可期，邀請大家一起春遊青草湖。

林正光提到，市府除了逐步改善青草湖周邊環境，近年更成功委外經營青草湖水域遊憩中心，並辦理市地重劃工程，前日再度投入2,000萬元進行明湖公園改造工程，以友善行人空間及創造全年齡的共融環境為設計出發點，讓民眾有舒適安全的步行與休憩空間，全方面的設施升級，相信未來不僅能成為新的公園熱點，更能帶動青草湖周邊觀光發展。

除此之外，今年5月青草湖更加碼開放天鵝船試營運，以專業的教練、安全的設施環境及多元的體驗項目，發展新竹市的水上體驗活動，讓新竹市老少能再度親近青草湖，感受優美的湖上風光以及與世隔絕的悠閒舒適。

城市行銷處表示今年活動6月15日當日除SUP體驗及競賽外，還有水上鋼鐵人表演精彩絕倫的水上特技表演、專業的體適能檢測、不插電演唱會、青草湖生態導覽、好味、文創、胖卡等多種類市集可以好好逛。歡迎想體驗SUP活動的民眾可上網報名，請搜尋FB粉專「青草湖sup水上運動嘉年華」。歡迎大家春遊新竹市，更多春遊相關資訊請查詢「新竹市春遊網站」https://tourism.hccg.org.tw/2019springtour/index.php

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關鍵字：青草湖, 新竹市城銷處, ,SUP水上嘉年華

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