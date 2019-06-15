韓國瑜雲林造勢　比基尼妹高舉「要韓才會硬」辣翻全場

▲比基尼辣妹現身會場，許多民眾爭相拍照。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／雲林報導

韓國瑜雲林造勢會場一大早8點鐘就有支持者持續湧入，一對來自北部的比基尼辣妹穿著泳裝，高舉「要韓才會硬」旗幟出沒全場各角落，引起許多民眾爭相拍照，這對比基尼之花不願透露姓名，只強調好幾天前就知道韓國瑜在雲林造勢，前一晚就來到雲林，希望能力挺最佳人選韓國瑜進總統府。

▲比基尼辣妹現身會場，高舉「要韓才會硬」旗幟。（圖／記者洪正達攝製）