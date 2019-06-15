頂32度高溫挺韓！韓粉「中暑」脫力　緊急救治中

地方中心／雲林報導

高雄市長韓國瑜15日雲林造勢，而不少韓粉都已經頂著32度的高溫，等著韓國瑜的到來，而稍早有不少韓粉就因現場天氣太熱，而不慎中暑，因此主持人也不斷提醒大家，「一定要注意安全」。

▲韓粉中暑。（圖／ETtoday攝影中心）

主辦單位宣稱，目前現場已經突破8萬人，而韓粉們頂著32度高溫，撐著傘等待韓國瑜到來，但稍早現場就有韓粉因受不了高溫而紛紛中暑，目前已經緊急送上擔架治療。

【相關新聞】

直播／雲林女婿後頭厝來相挺 韓國瑜斗六造勢大會

影／空拍圖曝光！韓粉撐傘「頂32度高溫」撐傘狂揮國旗 歡樂搖擺高歌

韓國瑜手捧高麗菜燦笑！ 攤商自備「Q版存錢筒」超狂名稱曝光