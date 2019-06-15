頂32度高溫挺韓！韓粉「中暑」脫力　緊急救治中

地方中心／雲林報導
高雄市長韓國瑜15日雲林造勢，而不少韓粉都已經頂著32度的高溫，等著韓國瑜的到來，而稍早有不少韓粉就因現場天氣太熱，而不慎中暑，因此主持人也不斷提醒大家，「一定要注意安全」。
▲韓粉中暑。（圖／ETtoday攝影中心）
主辦單位宣稱，目前現場已經突破8萬人，而韓粉們頂著32度高溫，撐著傘等待韓國瑜到來，但稍早現場就有韓粉因受不了高溫而紛紛中暑，目前已經緊急送上擔架治療。
【相關新聞】
影／空拍圖曝光！韓粉撐傘「頂32度高溫」撐傘狂揮國旗 歡樂搖擺高歌
地方中心／雲林報導
高雄市長韓國瑜15日雲林造勢，而不少韓粉都已經頂著32度的高溫，等著韓國瑜的到來，而稍早有不少韓粉就因現場天氣太熱，而不慎中暑，因此主持人也不斷提醒大家，「一定要注意安全」。
▲韓粉中暑。（圖／ETtoday攝影中心）
主辦單位宣稱，目前現場已經突破8萬人，而韓粉們頂著32度高溫，撐著傘等待韓國瑜到來，但稍早現場就有韓粉因受不了高溫而紛紛中暑，目前已經緊急送上擔架治療。
【相關新聞】
影／空拍圖曝光！韓粉撐傘「頂32度高溫」撐傘狂揮國旗 歡樂搖擺高歌
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..