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快訊／林鄭月娥親上火線　宣布《逃犯條例》修法暫緩

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記者曾俊豪／綜合報導

香港政府今（15日）下午3時召開記者會，行政長官林鄭月娥親上火線，宣布政府在衡量各種因素後，決定暫緩《逃犯條例》修法，重新展開諮詢，進行更多公眾解說工作，全面聆聽個各界對修法的意見。但她也強調，修法工作不會暫停。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／翻攝香港政府網）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／翻攝香港政府網）

港府態度轉化的消息，最早由《星島日報》曝光，該報以頭版曝光相關報導。文章指出，林鄭月娥先在14日晚間召開全體司局長會議，就《逃犯條例》修法後續推動進行討論。15日中午再與親北京的建制派議員會面，並於下午3時，在港府總部說明暫緩《逃犯條例》修法進程。

▲▼香港反送中，絕食陳抗民眾。（圖／記者吳奕靖攝）

▲香港街頭絕食陳抗民眾。（圖／記者吳奕靖攝）

逃犯條例修訂草案引發香港民眾強烈反彈，分別在9日和12日爆發大規模示威抗議，更進一步演變成肢體衝突，引起國際社會關注，歐美國家紛紛聲援「反送中」示威活動。美國總統川普（Donald Trump）甚至表示，這是他看過「最大規模的示威」。

面對美國國會還就此推出「香港人權與民主法案」草案，大陸《環球時報》發表社評砲轟美國國會的作法「非常陰毒」，要把香港變成對中國大陸施壓的新槓桿。文章強調，「香港就是大陸身上的一塊肉，我們真心盼香港好。看到香港出騷亂，我們的心很疼。」

▼反送中遊行,香港,逃犯條例，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

▲陳抗團體將在16日、17日再次發起行「反送中」遊行。（圖／路透社）

ET快訊
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關鍵字：香港,逃犯條例,反送中,特首,行政長官,林鄭月娥,特派現場

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