香港「逃犯條例」修法宣布暫緩　韓國瑜這次火速發表回應！

▲高雄市長韓國瑜透過新聞局發表對香港暫緩《逃犯條例》修法看法。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

香港政府15日下午3點召開記者會，行政長官林鄭月娥親上火線，宣布政府在衡量各種因素後，決定暫緩《逃犯條例》修法，重新展開諮詢。對此，上次被批對於反送中一問三不知的高雄市長韓國瑜，火速透過新聞局發表聲明，他還提到中華民國與香港，不論在過去歷史事實及現在的政治現實，到政治經濟社會結構都完全不一樣。所以不要一再抹紅在野黨，刻意製造台灣內部的衝突與對立。

逃犯條例修訂草案引發香港民眾強烈反彈，更進一步演變成肢體衝突，引起國際社會關注，而高雄市長韓國瑜第一次被問及關於反送中遊行時，韓國瑜脫口回應「我不知道、我不曉得」，引發外界批評，韓國瑜曾無奈表示自己因為划完龍舟頭昏，一時無法回應，事後也只是晚幾個小時發表回應，陸委會、總統府也是到晚上才發文。

▲韓國瑜這次火速回應關於香港暫緩修法。（圖／記者洪正達攝）

而香港政府15日下午3點召開記者會，行政長官林鄭月娥宣布政府決定暫緩《逃犯條例》修法後，人正在雲林準備參加造勢大會的高雄市長韓國瑜，立刻透過高雄市府新聞局發出回應，他表示「對於香港政府能夠推遲立法，我們表示肯定。香港政府必需尊重香港民意」，更提到「台灣政黨與政客更不要刻意自我矮化，把一國兩制和台灣跟香港相類比，因為中華民國與香港，不論在過去歷史事實及現在的政治現實，到政治經濟社會結構都完全不一樣。所以不要一再抹紅在野黨，刻意製造台灣內部的衝突與對立」。



韓市長對香港《逃犯條例》宣布暫緩審議回應：

對於香港政府能夠推遲立法，我們表示肯定。香港政府必需尊重香港民意。

人權，是普世價值。看著在街頭被暴力相向卻仍勇往直前的年輕孩子，甚至兩名學生遭以「遊盪罪」逮捕，我們必需力挺民主法治！挺天賦人權！

韓國瑜企盼反送中議題和平解決歧異，希望香港政府跟人民充分溝通，只要「逃犯條例」符合法治精神，就應該被理性討論。無論香港問題或是台海關係，一旦脫離了和平的可能，民主法治就失去了希望。

更期待香港社會不要對立衝突，影響到人民福祉。台灣政黨與政客更不要刻意自我矮化，把一國兩制和台灣跟香港相類比，因為中華民國與香港，不論在過去歷史事實及現在的政治現實，到政治經濟社會結構都完全不一樣。所以不要一再抹紅在野黨，刻意製造台灣內部的衝突與對立。