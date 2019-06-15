《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

▲香港特首林鄭月娥宣布暫緩《逃犯條例》修法。（圖／翻攝香港政府網）

記者曾俊豪／綜合報導

香港特首林鄭月娥今（15日）下午親自召開記者會，宣布暫緩《逃犯條例》修法工作。林鄭月娥坦承解說工作不足，導致民眾對修例有疑慮，港府會重新與社會各界溝通，做更多解說。至於決定暫緩的原因，她則提到是因為台灣不接受港府建議安排下移交台灣殺人案疑犯，使得修例在今年7月前通過的迫切性不復存在。

林鄭月娥指出，香港社會對修訂條例草案出現極分歧意見，過去一周數以萬計市民遊行，周日及周三更出現嚴重衝突，她對此感痛心，「作為負責任政府，要審時度勢，保障香港最大福祉，包括令社會盡快回復平靜，避免執法人員及市民受傷害。」

她表示，修例初衷是出自自己和管治團隊對香港的熱愛和港人的關心，但由於他們的工作不足和種種原因，令這兩年來相對平靜的香港社會再次出現好大的矛盾和紛爭，令許多多市民痛心，將用最有誠意的態度接受批評，繼續與市民同行。

▲香港民眾緊盯林鄭月娥記者會。（圖／記者吳奕靖攝）

不過，在6月12日「反送中」爆發流血衝突後，港府態度一度相當強硬，政務司長張建宗13日受訪時便提到，港府不會撤回條例，並認為修例已作多重保障。態度的轉變，港媒《星島日報》、《香港無線衛星電視台》均報導與北京高層南下有關，但林鄭月娥卻表示，是因為香港女子潘曉穎命案有關。

林鄭月娥提到，考慮到台灣不接受港府建議安排下移交台灣殺人案疑犯，修例於今年7月前通過的迫切性不復存在，這兩天政府內部反覆討論，決定暫緩修例工作。

她強調，會盡快找方法處理，一方面處理台灣殺人案，彰顯公義，給死者父母一個交代，亦盡力完善香港法制。保安局局長李家超將致函立法會主席梁君彥，收回條例草案恢復二讀辯論的預告，立法會修例的工作會暫停，並且不設立時限，徵詢意見後才繼續下一步工作。