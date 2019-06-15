林鄭月娥回應「反送中」流血衝突：港警行為天經地義

▲香港特首林鄭月娥。（圖／翻攝香港特別行政區政府）

大陸中心／綜合報導

香港特首林鄭月娥今（15）日下午召開記者會稱，決定暫緩《逃犯條例》修法，重新展開諮詢。對於金鐘事件，她表示，絕大部分的市民都可以看到，是發生了非和平的表達意見，也有人用有殺傷力武器襲擊警務人員，所以警員執法是「天經地義」的。

▲香港市民在觀看直播。（圖／記者吳奕靖攝）

林鄭月娥就金鐘發生的警民衝突表示，相信警務人員是以克制、負責任、維持大局的態度來工作，「我希望能夠修補與市民的關係，我們很遺憾、很可惜、很難過令社會出現了矛盾。」至於警方將金鐘事件定性為暴力行動，她表示，如何定性是警務處的責任，自己也贊成。

林鄭月娥稱，自己堅持修例初心正確，社會上也有不少市民和半數立法會議員支持，但政府工作不足，應該給她本人和社會一個機會，讓她們持更開放態度溝通、解釋和聆聽意見。

面對記者問「做決定前有沒有與中央領導人溝通」，林鄭月娥重申，修例是特區政府主動、自發去做，中央是理解香港情況與大陸不同，理解香港「好事辦好都不容易」，中央信任特區政府和她本人，因為她們在最前線，才看到現時發生何事，總結中央在過程中「理解、信任、支持」。

▼天橋上的抗議民眾。（圖／記者吳奕靖攝）

此次《逃犯條例》的起源是「港人在台殺女友案」，台灣方面早前表示「不接受用修訂逃犯條例的方式移交」，國際也有反對的聲音。對此，林鄭月娥表示，台灣、國際和本地社會，過去一段時間發表了意見，但不是每聽到一個意見，就大幅改政府政策；在過去一星期看到的形勢令人擔憂和痛心，需要社會回到平靜。