緩修逃犯條例經北京同意？　林鄭月娥：這決定我做的！

大陸中心／綜合報導

香港特首林鄭月娥15日宣布暫緩修訂《逃犯條例》，外傳港府一改先前全力推進的強硬態度，可能與中共政治局常委韓正南下，在深圳與林鄭月娥會面商討有關。面對記者提問，林鄭月娥表示，「這個決定是我做的，修例是特區政府主動、自發去做。」

在宣布暫緩《逃犯條例》修法後，林鄭月娥接受現場媒體採訪，《香港商業電台》記者提問，「做決定前有沒有與中央領導人溝通？」，林鄭月娥作出上述回覆。

▲香港特首林鄭月娥宣布暫緩《逃犯條例》修法，重新聽取各界意見。（圖／翻攝香港政府網）

林鄭月娥表示，修例是特區政府主動、自發去做，中央理解香港情況與大陸不同，理解香港「好事辦好都不容易」，中央信任特區政府和她本人，因為她們在最前線，才看到現時發生何事，總結中央在過程中「理解、信任、支持」。

至於與韓正的商討內容，林鄭月娥回應，她無法評論與任何人的非公開會面內容，「但中央支持我的決定，因為這完全是香港內部事務。」

此外，《英國廣播公司》記者提到，許多香港民眾認為林鄭月娥代表中央。她則回應，這件事有內地的因素，但無論是恐懼和憂慮，還是其他，港府都有信心可以做到，正如高鐵一地兩檢的爭議，政府都克服了恐懼、憂慮以及法律爭議

林鄭月娥強調，特首的角色是中央人民政府任命，《基本法》規定特首要對中央人民政府負責，也同時對香港特別行政區負責，「如果有人讓我做不《基本法》的事情，我是不能做的。」