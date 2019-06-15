動動手指「刪除+封鎖」結束一段感情！她淚：用LINE戀愛的時代　惹哭網

▲原PO感嘆，這是用LINE戀愛的時代。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

地方中心／綜合報導

這年頭的愛情很多是不是都已經變調了呢？一名網友在臉書分享一段話，「這年頭上了床，生了孩子，甚至一張結婚證書，也代表不了什麼。這是一個談戀愛，只需要用LINE的年代」短短幾個字，卻瞬間重擊不少人的心。

原PO表示，「不負責任的刪除+封鎖，一切好像沒有發生過。覺得自己好像得了愛情失能，一切的感受彷彿都是第三人稱，我需要被了解，需要花時間相處。」科技談戀愛的時代，也讓原PO忍不住喊道：「有時候我會不自覺掐緊自己手腕，一直到它發紅感覺痛，好像只有這樣才能提醒自己的感受」。

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▲原PO提到，自己在無數次傷害中學會了武裝。（圖／示意圖，無關本案／Unsplash）

原PO也提到，自己心軟且敏感，但也在無數次的傷害裡學會了武裝，學會了冷眼看別人說謊的樣子，而她也忽然能理解，為什麼有人愛情受挫之後變得遊戲人間，因為反正都得不到，那又何必認真？時常想毀掉這一切，再把自己也摧毀。

原PO的這段話分享到「戀愛公社」後，簡單的字字句句引發不少網友共鳴，紛紛留言表示，「什麼都講求快速的速食時代，忘了慢下來欣賞沿途風光」、「封鎖刪除，就像沒事一樣，誰又能明白受傷的心誰能懂」、「要找對發洩管道啊！」。

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