油輪爆炸前…伊朗欲擊落美無人機　美方凝聚國際共識「伊朗是主謀」

▲油輪在阿曼灣遭襲擊。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

阿曼灣（Gulf of Oman）油輪遭攻擊事件讓美國與伊朗的關係更緊張，各方對於事故原因各執一詞，消息人士向CNN表示，13日爆炸意外發生前幾小時，伊朗發現一架美國無人機在事故地附近盤旋，並朝無人機發射導彈，不過導彈並未打中目標。

根據CNN報導指出，當時一架MQ-9「死神」偵察機發現有伊朗船隻靠近油輪，接著伊朗便朝著無人機發射地對空飛彈，但未能擊中目標。CNN表示他們沒有取得無人機所拍攝的畫面，內部消息人士也未證實，伊朗船隻有沒有對油輪發動攻擊，但這也是美國首次公布伊朗攻擊前的消息。

▲美方公布油輪受損畫面。（圖／達志影像／美聯社）



然而先前美國官方曾公布一段疑似伊朗的軍方靠近1艘被攻擊油輪，且有人員移除一枚未爆磁性水雷的影片，但消息人士未證實，這段影片是否為無人機所拍到的畫面。消息人士還指出，在油輪遇襲前幾天，MQ-9「死神」偵察機在紅海附近遭伊朗支持的葉門胡塞武裝（Houthi）份子擊落。

美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）則說，五角大廈正在確保中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）將軍擁有執行任務所需的充分資源，「我們正在凝聚一個國際共識，那就是伊朗是這次攻擊事件的幕後黑手。」