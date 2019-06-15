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葉門反抗軍2天2度空襲機場　沙國攔截、摧毀5架無人機

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▲▼ 葉門胡塞武裝組織支持者。（圖／路透社）

▲葉門什葉派青年運動支持者。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯軍方今（14）日攔截了5架葉門（Yemen）反抗軍的無人機，也是近2天該反抗組織第2次對沙國西南部艾卜哈（Abha）機場發動的第2次空襲，不過沒有傳出人員傷亡，也沒有航班中斷，機場正常運作。

根據《BBC》報導，沙國領導的聯盟發布聲明指出，這些無人機不斷對艾卜哈機場和附近城市海米斯穆謝特（Khamis Mushait）發動攻擊，其中反抗軍12日發射飛彈也造成26名平民受傷。而在第2次的空襲中，沙烏地空防部隊（RSADF）及空軍成功攔截並摧毀5架葉門什葉派青年運動（Houthi）民兵組織控制的無人機。

葉門什葉派青年運動營運的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）在12日反抗軍向機場發射飛彈後，聲稱沙國已經介入調查，而在無人機襲擊事件後，也確認和伊朗結盟的反抗軍對艾卜哈機場展開無人機攻擊。

▲▼葉門長期戰爭，無數家庭流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

▲葉門長期戰爭導致無數家庭流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

反抗軍自2015年開始即面臨聯軍的轟炸攻擊，近期聯盟也對反抗軍控制的葉門首都沙那（Sana）發動空襲，據當地報導指出，至少有6人喪生，其中包括4名兒童。沙國副國防部長表示，這些反抗軍的攻擊受到德黑蘭的指使，不過伊朗否認牽涉其中，是葉門什葉派青年運動的行動。

聯合國指出，在葉門的戰爭至今造成超過7000名平民死亡、1.1萬人受傷，約65%的死亡原因都是聯軍空襲，也有數千名平民死於營養不良、疾病或健康狀況不佳。儘管在去年12月，聯軍和反抗軍同意在紅海的港口城市荷台達（Al Hudaydah）周圍停火、撤軍，不過其他地方仍然戰火不斷。

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關鍵字：沙烏地阿拉伯,葉門什葉派青年運動,無人機

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