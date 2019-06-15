勸敗小編神梗圖連發　淘寶折學每一樣看來都超欠買

消費中心／台北報導



社群上只要有爆笑KUSO、經典梗圖一PO出，往往讓廣大網友們秒讚狂分享，無論是超療癒的職場幹話、一秒惹怒OO系列、好笑好氣的政治嘲諷圖，還是關懷祝福類的的實用梗，只要夠幽默就能引起瘋傳！近日網友發現淘寶小編創意無極限，令人忍不住佩服想說「唉呦～很會哦！」淘寶小編的「淘寶折學」創意爆表，梗圖齊發後掀起網友造樣造句，而真正的源頭「底加（台語）」啦，現在就快來看看那些會笑到並軌的原型金句怎麼說！





打折打得兇，血拼起來才過癮，網購一天到晚都有各種促銷，真正令剁手族關心的就是「折扣」了。在淘寶小編的「淘寶折學」中，有幾句折扣梗是這樣說的，站在小籠包店前、看著小籠包的吃貨，心裡想的竟是「小籠包折數再多 也沒淘寶多」；在雜貨店的股民，明明應該專心看盤，卻是對著平板露出精明微笑「投資理財有賺有賠 淘寶折扣穩賺不賠」；面對辦公桌上堆積如山的文件夾，苦命上班族只有一個心聲「老闆的話跟淘寶一樣 打折打很兇」。







不同場景、不同人物角色，都能跟「折扣」搭上關係，每一句還要說進你心坎裡，看了很有共鳴，這就是勸敗小編厲害的地方，而且就連時事、感情議題都能玩梗，例如同性結婚在台灣合法化後，「不只一起結婚、更要一起結帳」；小資女一邊把前男友的舊衣服丟進回收桶，一邊滑手機，因為「感情就像購物一樣，新的不來，舊的不去」。

大家都知道淘寶品項多炸，不怕你逛只怕你逛不完，想挑件潮服還是買雙運動鞋？夏天玩水的季節到了，衣櫃是不是還缺幾套最新款泳衣？上淘寶，不只選擇玲瑯滿目，價格更是殺到見骨，「媽媽叫我少花錢，我只有“少”這個字沒做到」，雖然沒有少買，但錢也沒有少存！這就是現代人最務實的花錢「折」學。而相較於坐昂貴的跑車，對輕熟女來說，更實際的莫過於愛自己多一點，用新品妝點時尚、用小物療癒好心情，「清空購物車」犒賞自己才是王道。

網購興起打趴許多街邊店，比起用腳逛街走得腰雖背疼，還得提著大包小包搭車回家，躺在沙發上滑滑手機貨就送到家是不是超方便！果然梗圖出現金句「能躺著買，何必站著搶」，尤其炎炎夏日逛街實在太累，汗流浹背大包小包很狼狽，在家吹冷氣喝咖啡滑手機顯得愜意許多，更應證了「江湖在走，淘寶要有。出來逛，遲早要買的」，趕緊手機下載淘寶App，宅在家也能買遍全球不落人後。

許多資深淘客都知道，買東西要「划算」，先淘寶準無誤，不管是比價還是比規格，淘寶貨色齊全品牌多元，加上各種優惠搭配使用，不管怎麼算都划算！果然梗圖出現淘客們都懂的「人算不如天算，天算不如淘寶划算」、「投資理財有賺有賠，淘寶折扣穩賺不賠」等金句，讓人會心一笑。

毫無違和感的勸敗梗圖，不特別注意還讓人以為是哪個品牌又推出了新廣告，但這些其實都是來自618淘寶年中慶的行銷創意，透過有趣又吸睛的「淘寶折學」，成功引起大家對商品的注意，同時加深對於這次618淘寶年中慶的印象，在趣味創意中享受大買特買的快感，感受不一樣的購物體驗。



這次618淘寶年中慶，當然要好好運用一下「淘寶折學」購物觀，除了新手買家即日起上淘寶，首筆訂單滿人民幣21元減20元，618淘寶年中慶還有眾多優惠等著你攻略，尤其是集中在6/16～6/18的好康一定要知道。



【6/16~6/18】618淘寶年中慶

1. 【信用卡支付優惠】 信用卡支付金額減3%手續費，消費滿NTD800折NTD80元、滿NTD1500折NTD200元、滿NTD3000再折NTD600元，不同面額每天可使用一次！請手刀搶購！

2. 【淘寶商品專屬】跨店滿減購物金大放送！購物滿人民幣200元現折15元、400元現折30元，年中購物就趁現在～

3. 【天貓商品專屬】百億購物津貼等你搶！購物滿人民幣300元即減30元～

4. 【新用戶專享】新用戶滿￥21元減￥20，專屬商品￥1，首次下單免運直送

5. 【明星密令】 14號開始，手機淘寶輸入明星指定密令，搶萬元台幣紅包

6. 【超商優惠】活動期間，選擇全家便利商店取貨免費送限量中杯冰美式; 萊爾富指定超商取貨運費首重折抵2元；6/16～6/18選擇7-11超商取貨拿限量咖啡





▲淘寶618年中慶，特別為台灣會員推出專屬限定優惠，網購族當然要趁這時候一次買齊。（圖／翻攝自淘寶官網）



針對台灣會員，天貓全球官方店特別規劃了專屬限定優惠，6/16～6/18天貓全球官方店每日10:00推出限量爆款商品人民幣9.9元起；即日起滿人民幣199元免運之外，更有期間限定包郵專區直送到府；即日起至6/20止，只要花人民幣1元，即可搶購「滿人民幣799元減150元」大額店優惠券；刷卡滿額享立減優惠，滿800元減80元、滿1,500元減200元，指定銀行刷卡則可獨享最高10%現金回饋。此外，選擇7-11、全家便利商店、萊爾富指定超商取貨，還可免費獲得限量中杯冰美式或運費首重折抵2元。上半年購物集中火力，趁這一檔好好把握超多優惠驚喜。



►淘寶618年中慶看這裡！

