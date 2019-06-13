618年中慶！衝動結帳母湯啦　內行人曝無痛支付密技

▲618年中購物折扣多，這時把想要的東西一次買齊，當然比平時划算許多，如果再搭配支付優惠，例如刷卡現折，看到最後的結帳金額，肯定會讓人笑得合不攏嘴。（圖／CFP）

消費中心／台北報導

雖然說早買早享受，但當季商品價格不降的話，就算有多麼喜歡，都只能看一看之後再放回架上，除非你願意牙一咬，忍痛讓荷包君失血，然而最讓人流淚心淌血的情形，就是買下去馬上碰到打折，這時候就會恨自己不該一時衝動！其實衝動沒有錯，問題是有沒有挑對時機、用對方法來買，例如下半年大家都知道要等雙11，至於年中採購的話，專業的、內行的都是在618年中慶一次大買，不用等到秋冬周年慶或購物盛事，就可以先來個打到骨折的無痛消費。

618是啥日子，為什麼一定要等到這時候才能血拼？其實「618」原本是電商生日慶，活動期間不僅有折扣商品，還會加大優惠，買起來可以省下不少，因此引起網購族們的關注與討論，之後618越做越大，演變為固定的購物狂歡節。而最多人買買買的一大戰場，就在淘寶618年中慶，除了有熱賣商品限時下殺，搶到購物津貼，再加上加碼折扣，真的省很多。

以今年來說，網友特別分享購物密技，其中提到結帳一定要刷信用卡，因為6/16～6/18這3天在淘寶用信用卡支付免3%手續費之外，還加碼滿額現折，滿800減80、滿1,500減200、滿3,000減600，買越多減越多！還可疊加折扣碼及紅包一起使用，不同面額每天可使用一次！請手刀搶購！

儘管淘寶618年中慶已經開跑了，不少人早就買了好幾輪，現在才要加入也不算太晚，除了信用卡支付加碼折抵，另有多重優惠可是一直延續到6/18，趁有時間一次搞懂，才知道該如何下手，至於其他優惠重點整理如下：



【6/16~6/18】618淘寶年中慶

1. 【信用卡支付優惠】 信用卡支付金額減3%手續費，消費滿NTD800折NTD80元、滿NTD1500折NTD200元、滿NTD3000再折NTD600元，不同面額每天可使用一次！請手刀搶購！

2. 【銀行回饋優惠】刷指定銀行信用卡購物，登錄最高可享10%回饋！

3. 【淘寶商品專屬】跨店滿減購物金大放送！購物滿人民幣200元現折15元、400元現折30元，年中購物就趁現在～

4. 【商品專屬】百億購物津貼等你搶！購物滿人民幣300元即減30元～

5. 【新用戶專享】新用戶滿￥21元減￥20，專屬商品￥1，首次下單免運直送

6. 【明星密令】 14號開始，手機淘寶輸入明星指定密令，搶萬元台幣紅包

7. 【超商優惠】活動期間，選擇全家便利商店取貨免費送限量中杯冰美式; 萊爾富指定超商取貨運費首重折抵2元；6/16～6/18選擇7-11超商取貨拿限量咖啡

平時上淘寶就已經能買到超划算商品，此次再搭618淘寶年中慶端出的多項好康，根本是便宜到讓人不知所措，尤其刷卡有現折、超商取貨還有咖啡喝，有這麼多好處能不好好把握嗎？購物車不一次塞滿，把想要的通通一次結清的話，那就太對不起自己了。

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