　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

618年中慶！衝動結帳母湯啦　內行人曝無痛支付密技

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

刷卡、卡債。（圖／CFP）

▲618年中購物折扣多，這時把想要的東西一次買齊，當然比平時划算許多，如果再搭配支付優惠，例如刷卡現折，看到最後的結帳金額，肯定會讓人笑得合不攏嘴。（圖／CFP）

消費中心／台北報導

雖然說早買早享受，但當季商品價格不降的話，就算有多麼喜歡，都只能看一看之後再放回架上，除非你願意牙一咬，忍痛讓荷包君失血，然而最讓人流淚心淌血的情形，就是買下去馬上碰到打折，這時候就會恨自己不該一時衝動！其實衝動沒有錯，問題是有沒有挑對時機、用對方法來買，例如下半年大家都知道要等雙11，至於年中採購的話，專業的、內行的都是在618年中慶一次大買，不用等到秋冬周年慶或購物盛事，就可以先來個打到骨折的無痛消費。

618是啥日子，為什麼一定要等到這時候才能血拼？其實「618」原本是電商生日慶，活動期間不僅有折扣商品，還會加大優惠，買起來可以省下不少，因此引起網購族們的關注與討論，之後618越做越大，演變為固定的購物狂歡節。而最多人買買買的一大戰場，就在淘寶618年中慶，除了有熱賣商品限時下殺，搶到購物津貼，再加上加碼折扣，真的省很多。

以今年來說，網友特別分享購物密技，其中提到結帳一定要刷信用卡，因為6/16～6/18這3天在淘寶用信用卡支付免3%手續費之外，還加碼滿額現折，滿800減80、滿1,500減200、滿3,000減600，買越多減越多！還可疊加折扣碼及紅包一起使用，不同面額每天可使用一次！請手刀搶購！

儘管淘寶618年中慶已經開跑了，不少人早就買了好幾輪，現在才要加入也不算太晚，除了信用卡支付加碼折抵，另有多重優惠可是一直延續到6/18，趁有時間一次搞懂，才知道該如何下手，至於其他優惠重點整理如下：

【6/16~6/18】618淘寶年中慶
1. 【信用卡支付優惠】 信用卡支付金額減3%手續費，消費滿NTD800折NTD80元、滿NTD1500折NTD200元、滿NTD3000再折NTD600元，不同面額每天可使用一次！請手刀搶購！
2. 【銀行回饋優惠】刷指定銀行信用卡購物，登錄最高可享10%回饋！
3. 【淘寶商品專屬】跨店滿減購物金大放送！購物滿人民幣200元現折15元、400元現折30元，年中購物就趁現在～
4. 【商品專屬】百億購物津貼等你搶！購物滿人民幣300元即減30元～
5. 【新用戶專享】新用戶滿￥21元減￥20，專屬商品￥1，首次下單免運直送
6. 【明星密令】 14號開始，手機淘寶輸入明星指定密令，搶萬元台幣紅包
7. 【超商優惠】活動期間，選擇全家便利商店取貨免費送限量中杯冰美式; 萊爾富指定超商取貨運費首重折抵2元；6/16～6/18選擇7-11超商取貨拿限量咖啡

平時上淘寶就已經能買到超划算商品，此次再搭618淘寶年中慶端出的多項好康，根本是便宜到讓人不知所措，尤其刷卡有現折、超商取貨還有咖啡喝，有這麼多好處能不好好把握嗎？購物車不一次塞滿，把想要的通通一次結清的話，那就太對不起自己了。

►淘寶618年中慶看這裡！

ET快訊
吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻1年前節目爆料…他認：知道在講誰
起底囂張桃園「血鷹幫」！查獲脫衣陪酒..大哥叫小弟打斷警察手
浩子「偷吃要擦嘴」！3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓

關鍵字：淘寶,拍立淘,網購,618,支付,年中購

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

購物App隨手一拍強大秒搜　網暴動：超狂神功能逼人剁手

618年中慶！衝動結帳母湯啦　內行人曝無痛支付密技

【廣編】凱擘前進夏季創業加盟展　推店家防護免費體驗

擺脫「臭」名就靠它！零鋁鹽淨味劑讓你健康流汗無異味

爽抽一年份免費吃！肯德基「重量級XL套餐」一次集結人氣3大天王

東森購物網累計前5月業績成長75%　多元通路之冠

與法國時尚同步！我的美麗日記「巴黎時裝週VIP限定禮盒」限量7000組

桃園台茂5千坪「約會地標」年底登場　6／20滿千送百優惠開跑

【廣編】SUGAR手機最新代言人！「蓋兒」超萌亮相

松果購物累計GMV將破20億元　公開發行股票走向資本市場

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

邊緣人還分學霸、宅宅型！？臺大街訪網QQ...照片找不到自己

范丞丞唱《朋友》全跑調　「看嘴型猜字」當場變KTV

618年中慶！衝動結帳母湯啦　內行人曝無痛支付密技

【廣編】凱擘前進夏季創業加盟展　推店家防護免費體驗

擺脫「臭」名就靠它！零鋁鹽淨味劑讓你健康流汗無異味

爽抽一年份免費吃！肯德基「重量級XL套餐」一次集結人氣3大天王

東森購物網累計前5月業績成長75%　多元通路之冠

與法國時尚同步！我的美麗日記「巴黎時裝週VIP限定禮盒」限量7000組

桃園台茂5千坪「約會地標」年底登場　6／20滿千送百優惠開跑

【廣編】SUGAR手機最新代言人！「蓋兒」超萌亮相

松果購物累計GMV將破20億元　公開發行股票走向資本市場

影／搭港鐵調景嶺站　男子「突跌倒」被警方帶走…逾30人月台狂吼：放人！

裝潢20萬！仙氣妹買新房「長輩臭嘴嫌醜」　工業fu小窩曝光…網暴動：超美

快訊／鋒面北抬！北北基13縣市大雨特報　今晚再南壓「又一波強降雨」

「623凱道見！」黃國昌、館長辦遊行　請郭台銘「一定要來」

新iPhone長什麼樣子　郭台銘提前洩露了

郭台銘初體驗　大玩IG、Flying Eyes跟上年輕人腳步

不要天天穿同一雙鞋　醫教這樣穿才健康

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

桃園槍手超媽寶！談判吵要「喝冰沙、見媽媽」　怕被射殺還討「防彈衣」　

觀眾發起拒看！《綜藝大集合》慘遭洗版「瓜哥對不起」

眼前「掉下一輛客運」！他目睹阿羅哈意外　差2分鐘逃死劫

消費熱門新聞

「奶茶五霸」快看看你是否都喝過

星巴克咖啡星冰樂升級　限定5天..

桃園台茂5千坪「約會地標」年底..

東森購物網路營收　多元通路之冠

台灣味道被遺忘　美食部落客集氣

618年中慶！內行人教無痛支付

免費吃一年！肯德基重量級套餐來..

流汗無異味　擺脫「臭」名就靠它

婆媽最愛！Jamie Oliv..

塑膠吸管掰了！肯德基今起不再提..

星巴克連續2天「限4小時」買1..

另類台灣之光是你從小看到大的它

鋒面來襲！必備防水鞋款戰勝雨天

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有..

更多熱門

相關新聞

東森購物網路營收　多元通路之冠

東森購物公告2019年5月合併營收為16.8億元，較去年同期成長20%，創下歷史同期單月營收新高紀錄，累積前5月合併營收約81.88億元，年增40%，成績也是歷年同期之最。東森購物網今年前5月業績，較去年同期成長達75%，是多元通路中表現最為突出。

松果購物公開發行股票代號6740

買龍貓抱枕　賣家寄「熊貓」硬凹

超扯10大網拍奧客行為　賣家傻眼

網購生鮮品直接送到冰箱　沃爾瑪新配送計畫曝光

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

即／桃園歹徒持槍挾持人質　警匪封街對峙

渣老公沾上恐怖閨蜜！「情慾噴發」逼瘋正宮

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

謝忻爆早暗戀阿翔！不倫地下情時間軸曝光

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

即／歹徒疑持M4A1步槍！2短裙女子步入現場

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面