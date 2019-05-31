購物App隨手一拍強大秒搜　網暴動：超狂神功能逼人剁手

▲好不容易看到喜歡的衣服，卻不知道要去哪買，這時候只要拿出手機拍照就能立刻解決問題。（圖／免費圖庫pixabay）

消費中心／台北報導

走在街上看到路人的穿搭爆好看，但始終提不起勇氣上前詢問哪裡買，就怕被誤以為是要搭訕的怪人，畢竟現代人的警戒心強，結果看著那件讓自己心動不已的衣服漸漸走到千里之外。相信許多人都有過這樣的經驗，只能逛街時多走幾家店，默默祈禱能夠碰運氣找到類似款式，但有網友分享一款購物App中的淘寶神功能，只要拿出手機拍一下、搜一下，無論明星款、雜誌款，都能在幾秒鐘內瞬間搜出來。

滑臉書看到網紅的衣服超合意，或是對街上路人的穿著念念不忘，但在網路上搜尋想不出該下什麼關鍵字的時候，網友分享淘寶App裡有個以圖搜圖的「拍立淘」功能超好用，只要點選搜尋欄旁邊的照相機，然後對著想尋找的物品一拍，頁面就會快速跳出一大堆同款商品，同時秀出價錢可比對，不怕買貴被人多賺好幾手，並有網址可導入購物，立即把相中的心頭好物買到手。

▲不管是服飾、生活小物，透過淘寶App的以圖搜圖功能，都可以快速搜出同款商品。（圖／翻攝自阿里巴巴集團臉書粉絲團）

▲不知道品名也能精準搜尋！網友讚淘寶App裡有個以圖搜圖的「拍立淘」功能超好用，只要對著想尋找的物品一拍，頁面就會快速跳出一大堆同款商品。（圖／網友提供，請勿翻攝）

從路人的穿搭、店家的花飾、咖啡店內用水杯、甚至路邊狗狗品種，不論在哪看到喜歡的物品，就算不知道品牌名、商品名，都可以透過「拍立淘」解決，除了搜尋準度高且多樣性，操作上也很簡單，而這項功能說穿了，其實就是應用了圖像辨識技術，利用圖像來搜尋商品，連打字的時間都省下來了，想買什麼隨手拍一下就好，彈指之間就搜遍整個淘寶，厲害的是沒有找不到的，因此成為現在年輕人喜歡的購物方式之一。假如心愛的衣物不小心破損了，就打開淘寶App，一拍、一搜，立刻買到便宜同款。

想知道這項購物黑科技有多神奇，下載淘寶App就能體驗以圖搜圖的快感，親自操作看看，讓實用搜尋+超狂比價幫你滿足慾望清單，包準不知不覺塞滿購物車。僅管「拍立淘」已經可以找到最划算的購買方案，但要買得更便宜，當然就是要把握618年中促購優惠，例如搜到江疏影明星同款條紋七分袖襯衫，原價格新台幣約賣1,611元，618限定促銷919元；法式感波點荷葉袖裹身裙綁帶連衣裙、套頭圓領字母標語圖案印花T恤，原本一件賣破2,500元，618限定下殺到約1,380元，把想要的商品提前加入購物車，到時只要坐等開賣搶折扣就好。

▲618年中大促期間，不少商品有獨家限定優惠，像是江疏影明星同款條紋七分袖襯衫（上圖）、波點荷葉袖裹身裙綁帶連衣裙（下圖），划算到不搶不行！（圖／翻攝自天貓官網）

▲年中購物把握淘寶618年中大促的各項優惠，便宜搶好物。（圖／翻攝自淘寶官網）

針對這次淘寶618年中促購，淘寶於6/1～6/18期間陸續祭出各種優惠，而整檔活動買起來到底有多殺，《ETtoday新聞雲》特別整理出你一定要知道的以下6大重點：

．全球官方店熱賣商品限時下殺5折，全店滿199即可享免運費

．淘寶商品跨店滿減，購物滿人民幣200元現折15元、400元現折30元

．百億購物津貼大方送，天貓商品購物滿人民幣300元即減30元

．刷指定銀行信用卡購物，登錄最高可享10%回饋

．台灣用戶有獨家專享優惠，6/1～6/2信用卡支付金額減3%手續費，信用卡結帳消費滿新台幣800元再折80元

．選擇7-11、全家、萊爾富指定超商取貨，免費送出限量咖啡或是運費首重折抵2元

年中購物想買得盡興、買得划算，當然就要筆記下超優購物方案，因為專業的都會趁著618年中大促把折扣搶好搶滿，最後一次爽快結清！

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