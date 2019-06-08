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海漂豬驗出非洲豬瘟達10例！海委會小編「撿到大砲」怒說3次這句話

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▲▼防疫人員手拿防疫裝備，對付海漂豬。（圖／翻攝海洋委員會臉書）

▲防疫人員手拿防疫裝備，對付海漂豬。（圖／翻攝海洋委員會臉書）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心 昨（7日）表示，金門2頭海漂豬又驗出非洲豬瘟病毒。海洋委員會臉書小編今（8日）發文爆氣一連說了3次「可以管好你家的豬嗎？」底下有網友說「小編猛猛的」、還有網友留言「根本撿到大砲，你們這樣有符合槍械管制條例嗎？XDD」，海委會小編則回覆「小編怒了咩 」。

根據應變中心資料顯示，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共10例（金門縣8例，連江縣2例）。海委會針對此事，今天發文表示，「可以管好你家的豬嗎？可以管好你家的豬嗎？可以管好你家的豬嗎？」並說很生氣，所以要說3次。

請繼續往下閱讀...

海委會指出，自非洲豬瘟橫行全球以來至今，全台海漂豬從「左邊」漂來的，超過百件，其中驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性共10例。小編每次都要不厭其煩的說一次，請不要攜帶肉類產品入境，也不要網購國外肉品寄送台灣，並感謝金馬澎、艦隊分署第一線同仁，守住最重要的缺口，一隻漂流豬都不讓進來。

▲▼金門小坵嶼海漂死豬。（圖／地方中心翻攝）

▲全台海漂豬驗出非洲豬瘟病毒目前已累計達10例。（圖／地方中心翻攝）

海委會更是特別為此設計了一張圖，畫面中可以看到防疫人員手拿防疫裝備，對付水裡面的漂流豬。網友們看到此發文，大部分都留言謝謝海委會「守護台灣的豬豬」，並向第一線同仁說聲辛苦了。有網友留言說「根本撿到大砲，你們這樣有符合槍械管制條例嗎？XDD」，海委會小編則回覆「 小編怒了咩」，有網友也說「小編猛猛的 」。

應變中心對此強烈呼籲民眾，不管怎樣都不能攜帶肉類產品入境，也不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰（首次直接開罰20萬元，第二次以上罰100萬元），千萬不要以身試法，也籲請國內相關業者做好自衛防疫，及提高生物安全措施，防堵疫情發生及傳播。

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關鍵字：非洲豬瘟,海漂豬,海洋委員會,小編,病毒,肉類品,入境,

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