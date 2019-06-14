秋行軍蟲防控形勢嚴峻　大陸農業農村部：全面監測預警

▲大陸農業農村部13日召開視訊會議討論秋行軍蟲防控措施。（圖／翻攝大陸農業農村部官網）

記者魏有德／綜合報導

秋行軍蟲在中國大陸肆虐，造成農損災情。對此，大陸農業農村部13日召開視訊會議，將防控工作提升。農業農村部部長韓長賦表示，要求各地全面監測預警，確保秋行軍蟲不再大規模遷飛，全力保障糧食和農業生產安全。

▲秋行軍蟲在大陸被稱為「草地貪夜蛾」。（圖／翻攝自防檢局粉專）

大陸《農業農村部官網》顯示，會議指出，秋行軍蟲自2019年1月遷飛入侵，已擴散蔓延到18個省區市，並呈繼續北遷趨勢，防控形勢嚴峻，要按照「嚴密監測、全面撲殺、防治結合、分區施策」的要求，因地制宜推進分區防控。

會議強調，各級農業農村部門要全面監測預警，增加網點、增派人員、裝配設備，加強應急防治，控制秋行軍蟲危害，保證農產品品質安全，並推進持續控制，因地制宜調整種植結構，發揮生物多樣性作用，多措並舉減輕病蟲危害。

▲秋行軍蟲幼蟲。（圖／防檢局提供）

秋行軍蟲在大陸被稱為「草地貪夜蛾」，幼蟲會大量啃食水稻、甘蔗和玉米之類農作物，造成嚴重經濟損失。大陸2019年1月公告秋行軍蟲自緬甸入侵，雲南及廣西首度現蹤。專家分析，隨著氣溫回升，秋行軍蟲成蟲可能遷飛侵入西南、華南和江南地區，並向長江中下游、黃淮、華東和東北等地入侵，在玉米主要種植區發生為害風險提高。

