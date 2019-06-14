2港大生反送中犯「遊蕩罪」被捕　公眾地方影響他人可關2年

▲香港反送中，天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

網搜小組／綜合報導

香港「反送中」遊行被警務處處長盧偉聰稱為「騷亂」後，有2名香港大學學生被依「遊蕩罪」逮捕，目前2人均已獲保釋。消息傳到台灣論壇上，不少網友都是第一次聽說此罪，法條中提到只要有任何人在公眾地方遊蕩，「意圖犯可逮捕的罪刑，即屬犯罪。」

根據「香港大學學生會學院即時新聞」臉書粉專14日凌晨指出，反送中遊行持續到目前為止，共有6名學生被逮捕，其中2名港大學生是犯了「遊蕩罪」被拘捕，不過已經獲釋。

粉專指出，昨（13日）晚間，據傳香港警方手上持有搜查令，準備到2名被捕學生所居住的宿舍「李國賢堂」進行搜查，民主黨立法會議員鄺俊宇、許智峰接到通知後也會同律師到場協助，他們認為警方若要搜查，一定要有足夠的法律理由才可以進入。

雖然最後港警沒有到場，但許智峰認為港大已經瀰漫著白色恐怖，因此只要接收到相關消息，即便只是虛驚一場，他們都要以學生的安全為第一優先，全力保護。

▲ 香港「遊蕩罪」相關條文 。（圖／翻攝自電子版香港法例）

而2名港大生被補時所依循的「遊蕩罪」也被台灣網友翻出，只見條文中明確指出，「任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩，意圖犯可逮捕的罪行，即屬犯罪，可處罰款10,000（港元）及監禁6個月。」

此外，只要在公共空間或建築物的共用部分遊蕩，妨礙他人使用這些空間，就屬於犯罪行為，經定罪就要被監禁6個月；無論單獨或是結伴遊蕩，「導致他人合理地擔心本身的安全或利益，即屬犯罪，一經定罪，可處監禁2年。」而這條法律所指的建築共用空間，包含了入口、走廊、樓梯和升降機，共用廁所、洗衣房、停車場等都屬於法律規範的範圍。